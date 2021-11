Žena si dala zafarbiť obočie netušiac, čo bude nasledovať: Pozrite sa, ako dopadla!

Povedali jej, že mohla zomrieť! Žene opuchol jazyk po tom, čo dostala závažnú alergickú reakciu na farbu na obočie.

Clare McGuire (34) z Veľkého Manchesteru v Anglicku mala hroznú reakciu na farbu, ktorou si nechala zvýrazniť obočie.

Napuchla jej celá tvár vrátane jazyka, pričom jej hrozilo nebezpečenstvo udusenia. Matku dvoch detí urýchlene previezli do nemocnice.

Matka prezradila, že vyzerala ako Quasimodo po hororovej alergickej reakcii na farbu na obočie, ktorá bola taká závažná, že ju to podľa lekárov mohlo zabiť, píše dailymail.co.uk.

Clare si nechala obočie navoskovať a zafarbiť prvýkrát v salóne 13. októbra a tvrdí, že kozmetička jej nesprávne aplikovala náplasťový test na ruku. Hovorí, že jej odporučili nechať ho pôsobiť iba hodinu, čo znamená, že jej reakcia sa pred aplikáciou neprejavila.

„Prešli tri týždne a stále som sa nevrátila do normálu – stále mám začervenanú kožu a chrasty. Lekári povedali, že ak by som mala takúto reakciu znova, zabilo by ma to, takže si obočie už nikdy nedám zafarbiť," povedala.

Lekári jej predpísali steroidné tablety, antihistaminiká a antibiotiká, aby pomohli znížiť opuch spôsobený alergickou reakciou a zahnali infekciu z jej obočia.