Jedna katastrofa za druhou: Nebudete veriť, čo všetko zažili novomanželia! Toto bolo poslednou kvapkou

Mysleli si, že keď tri razy preložia termín svadby kvôli pandémii koronavírusu, nič horšie sa im už stať nemôže. Opak bol však pravdou.

Séria svadobných katastrof ich ešte len čakala. Ako informuje The Sun, Jim a Amelia Desmond z Veľkej Británie zažili počas svojho veľkého dňa a aj po ňom kopec nepríjemností, na ktoré radi spomínať určite nebudú.

Limuzína, ktorá mala odvážať Jima a družbov do kostola, neprišla, a tak si museli muži objednať taxíky. Amélii povedali, aby počkala doma, a tak sa obrad napokon začal s 50 minútovým oneskorením. Tak isto nedorazili ani obrúčky. Dvojica, ktorá má deväťročnú dcéru a ďalších päť detí z predchádzajúcich vzťahov, si objednala prstene za 900 libier od online predajcu. Donášku do ich bytu však podpísal neznámy sused, ktorého nevedeli vystopovať. Deň pred svadbou si tak museli objednať ďalšie prstene, ktoré na druhý deň, našťastie, dorazili včas.

Po hotelovej recepcii so 130 hosťami sa ubytovali v svadobnom apartmáne. Pri romantickom prenášaní nevesty sa Jim nešťastne zaplietol do jej šiat a Amelia spadla na zem. Okamžite po tom museli vyhľadať lekársku pomoc. "Rozhodol som sa, že budem ten svalovec, ktorého vždy chcela, no podarilo sa mi ju zhodiť," opísal nešťastné momenty ženích.

Tam sa však ich obrovská smola neskončila. Aj po spackanom dni D mala dvojica čo robiť, aby im nerupli nervy. Zmeškali totiž dva lety na ich vytúženú svadobnú cestu na Ibizu, pretože stratili tašku, v ktorej mali cestovné pasy. Pri návrate do Británie si zase v Španielsku zabudli kľúče od ich domu, a tak museli volať zámočníka, ktorý problém vyrieši.

„Pokazilo sa všetko, čo sa mohlo pokaziť. Bola to jedna vec za druhou. V jednom momente som sa rozplakala – poslednou kvapkou bolo, keď sme sa vrátili a uvedomili sme si, že kľúče od auta a domu nie sú nikde," uviedla pre The Sun novomanželka no jedným dychom dodala: "Všetky tie katastrofy stáli za to – veď som si vzala svoju spriaznenú dušu a muža mojich snov! Teraz sa na to pozeráme cez zábavnú stránku, stále je to najlepší deň našich životov.“