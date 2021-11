Je jednou z najžiadanejších žien na Tinderi, to, čo od nej chceli chlapi, ju šokovalo: Neuveríte, kde si našla frajera!

Priateľa si chcela nájsť pomocou zoznamky, osud to však zariadil inak.

Krásna študentka Eliana Silver (21) sa ako mnoho mladých ľudí snažila nájsť lásku cez známu aplikáciu Tinder. Ihneď tam zožala veľký úspech a a v aplikácii stala sa jedným z najpopulárnejších dievčat. Napriek tomu osud zamiešal karty úplne inak, ako si predstavovala.

Aj keď jej fotky oslovili obrovské množstvo randenia chtivých mužov, Eliana na Tinderi svoju lásku nenašla. Mladá Američanka si stiahla Tinder po tom, ako sa presťahovala na univerzitu do Škótska, pretože chcela spoznať nových ľudí a dúfala, že medzi nimi bude aj jej spriaznená duša. Núdzu o nápadníkov síce nemala, no sama priznala, že je veľmi vyberavá a žiaden z nich jej nepadol do oka. "Chcela som zistiť, či by sa dalo takto s niekým randiť a zároveň si nájsť nových kamarátov. Ešte nikdy predtým som nebola v Škótsku," cituje slová mladej blondínky britský denník The Mirror.

Eliana bola poriadne prekvapená, keď zistila, že sa dostala do 30-tky najobľúbenejších ľudí roka na Tinderi v rámci Británie a Írska a zároveň skončila medzi 14 najžiadanejšími ženami. "Určite to aspoň poriadne zvýšilo moje ego," dodala s úsmevom atraktívna študentka, ktorá priznala, že sa stretla s pár mužmi, no nikdy to nedošlo ďalej ako na druhé rande. Eliana totiž hľadala stáleho partnera a podľa jej slov všetci, ktorých na Tinderi stretla, skôr chceli vzťah na jednu noc. Napokon študentka randenie cez zoznamku vzdala a zistila, že zoznamovanie sa "naživo" je pre ňu oveľa atraktívnejšie.

"S množstvom mužov som sa ani nestretla, pretože buď si určili pre mňa nevyhovujúci čas alebo medzi nami nepreskočila iskra. Veľa ľudí mi len tak napísalo na rovinu, či chcem sex alebo či sa chcem nechať vydržiavať, bolo to veľmi nepríjemné," vysvetlila. Toto všetko je už ale minulosťou. Eliana je už celých 11 mesiacov šťastne zadaná a so svojím vysnívaným mužom sa nezoznámila cez internet. Jordana (21) stretla náhodou vďaka ich spoločnými priateľom. "Vtedy boli tvrdé proticovidové opatrenia a bolo dovolené mať v dome iba 6 ľudí. Tak som povedala kamarátke, nech si prinesie dvoch známych a ja tiež dvoch. Vtedy sme sa stretli. Najprv sme boli len priatelia a potom to prerástlo v lásku," dodala na záver.