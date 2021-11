Veľká tragédia pred koncertom! Človek sa zrútil z výšky na divákov, dvaja ľudia sú mŕtvi

V koncertnej hale v meste Uppsala severne od Štokholmu sa v utorok z výšky zrútil človek na divákov pod ním.

Podľa informácií švédskych médií zomreli dvaja muži. Polícia nepredpokladá, že išlo o zločin.

Nešťastie sa stalo vo vstupnom priestore koncertnej haly krátko pred siedmou hodinou. Z výšky do neho spadol alebo skočil osemdesiatnik, ktorý povalil dvoch ľudí pod sebou a zomrel. O život pri prevoze do nemocnice prišiel muž okolo šesťdesiatky, ďalšia šesťdesiatnička utrpela zranenie, nie je ale v ohrození života. Polícia asi tisíc ľudí z haly evakuovala, mnoho z nich utrpelo šok.

Okolnosti udalosti zostávajú zatiaľ nejasné. V hale sa mal konať koncert Thank You For The Music na počesť legendárnej skupiny ABBA. Usporiadatelia ho však na poslednú chvíľu zrušili, uviedla agentúra DPA.