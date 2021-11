Lucia háčkuje milimetrové figúrky: Obdivujte nás cez lupu!

Ak chcete háčkovať vo veľkom, ale nemáte na to čas, tak začnite v malom! S rovnakou myšlienkou sa stretla Ukrajinka Lucia Dolgopolová (39), pôsobiaca v Rusku.

„Začala som vytvárať malé hračky a bábiky v domnení, že to nebude trvať dlho. Ale ukázalo sa, že je to stále žrút času,“ vysvetlila Lucia, ktorá pôvodne nemala čas na veľké projekty.

Napriek tomu sa do miniatúrneho háčkovania pustila naplno, hoci zo začiatku ju to stálo päť zlomených najtenších háčikov, veľa ultratenkých nití a hlavne kopu nervov. Ak si myslíte, že pri výrobe minipostavičiek používa lupu, ste na omyle! Stehy totiž vidí voľným okom. „Pôvodne som si myslela, že to zvládne každý,“ dúfala nadaná žena. Na svojom konte má dnes Lucia skutočné háčkované skvosty, ktoré predáva cez internet. Medzi ne iste patrí 4,4-milimetrový macík či dokonca jej najmenší výtvor – milimetrová sovička!

