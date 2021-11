V Rakúsku leží na JIS vyše 300 pacientov s covidom: Opatrenia sa sprísnia

Počet pacientov nakazených novým koronavírusom v Rakúsku, ktorí sú hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), prekročil za posledných 24 hodín hranicu 300.

Znamená to, že 8. novembra vstúpi do platnosti druhý stupeň aktuálneho plánu protipandemických opatrení. Informovala o tom v utorok agentúra APA. Od pondelka sa počet pacientov s ochorením COVID-19 na JIS zvýšil o 25, podľa údajov ministerstva zdravotníctva je ich aktuálne hospitalizovaných 317. Druhý stupeň opatrení v Rakúsku znamená, že prístup do nočných podnikov a barov, ako aj na podujatia bez pridelených miest na sedenie s účasťou viac ako 500 ľudí majú len zaočkované osoby alebo tí, čo prekonali covid. Ako dôkaz o bezinfekčnosti už nepostačujú domáce antigénové testy.

Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein však očakáva, že už koncom tohto alebo začiatkom budúceho týždňa môže nastať situácia, že bude obsadených až 400 lôžok na JIS. To by znamenalo prechod priamo na tretí stupeň opatrení. V tejto fáze by sa definitívne prestali uznávať antigénové testy a neočkovaní alebo tí, čo neprekonali covid, sa budú musieť preukazovať PCR testom. Tretí, najprísnejší stupeň opatrení nadobúda účinnosť okamžite po dosiahnutí 20-percentnej obsadenosti JIS, nie až o sedem dní, ako je to pri predošlých dvoch stupňoch.

Vzhľadom na súčasný vývoj pandémie a prípadné prijatie ďalších obmedzení sa v piatok vo Viedni uskutoční stretnutie predstaviteľov vlády a premiérov jednotlivých spolkových krajín. Medzičasom ohlásilo už osem z deviatich spolkových krajín prísnejšie opatrenia než platia na celoštátnej úrovni. V utorok sa k nim pridalo Vorarlbersko - od 8. novembra tam budú vo všetkých obchodoch povinné respirátory FFP2, oznámil tamojší krajinský premiér Markus Wallner. Opačný trend evidujú už v len v Burgenlande, kde dokonca uvažujú o zmierňovaní reštrikcií, píše denník Kurier.

Od utorka sa v hlavnom meste Viedeň môže dať treťou, posilňujúcou dávkou proticovidovej vakcíny zaočkovať každý, komu bola druhá dávka podaná pred šiestimi mesiacmi, uviedol v pondelkovom vyhlásení starosta Michael Ludwig. V Rakúsku pribudlo za uplynulých 24 hodín 5398 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 11 obetí. Od začiatku pandémie tam testy zaznamenali 840.902 infikovaných a 11.380 súvisiacich úmrtí.