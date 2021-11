Ocitol sa v nočnej more, mužov dom niekto predal bez jeho vedomia: Prvotná reakcia polície ho dorazila

Totálny šok! Reverend zistil, že jeho dom má nového majiteľa. On však o ničom netušil.

Mike Hall bol v severnom Walese, keď mu volali susedia, že niekto je v jeho dome v Lutone. Nasledujúce ráno sa vrátil a čakalo ho nemilé prekvapenie. Zámky na dome boli vymenené a v interiéri prebiehala rekonštrukcia. "Išiel som k predným dverám, vyskúšal som kľúč a nedalo sa odomknúť. Vchodové dvere mi otvoril cudzí muž," spomína na 21. august. "Odstrčil som ho (stavebníka, pozn. red.) a dostal som sa do nehnuteľnosti. Netušil som, čo sa deje," pokračoval. V dome už chýbali jeho koberce, záclony i nábytok.

Ako píše portál Mirror, šokovaný reverend zavolal na políciu. Stavebníci medzitým informovali otca nového majiteľa. "Teraz je to náš majetok. Choďte preč," vypočul si Mike od muža. Program BBC You and Yours zistil, že na predaj domu bol použitý duplikát vodičského preukazu a bankový účet založený na meno pána Halla. Nový majiteľ za nehnuteľnosť zaplatil 131 000 libier (vyše 154 000 eur).

Prvá reakcia policajtov ho odrovnala, vraj nešlo o podvod. "Bol som šokovaný. Vidieť dom v takom stave... Ale, keď mi policajti povedali, že tu nebol spáchaný trestný čin, to bolo jednoducho neuveriteľné." Podľa BBC však svoj postoj prehodnotili a prípad vyšetrujú. V putách zatiaľ neskončil nikto.

Mike si skontroloval dokumenty na katastri nehnuteľností, kde svieti ako majiteľ už niekto iný. Čo znamená, že jeho nehnuteľnosť vlastní legálne.