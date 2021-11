Žena počas varenia omdlela nad vriacou panvicou: Strašné, ako dopadla! V nemocnici strávila 20 dní

Zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy! Mladá žena utrpela popáleniny tretieho stupňa. Koža na prsiach sa jej doslova roztopila.

Ako informuje portál Metro, 29-ročná Abbie Reynolds sa pri varení rozprávala so svojou spolubývajúcou, no zrazu sa jej zahmlilo pred očami a začala vidieť čierne škvrny, preto usúdila, že by si mala ísť ľahnúť. Posledná vec, na ktorú si pamätá, je cesta do obývačky. Podľa jej slov sa však zrejme otočila späť smerom k mikrovlnke, ktorá sa u nej nachádza presne nad sporákom. Práve vtedy však stratila vedomie a celým vrchom tela spadla do vareného jedla.

„Bolo to mučivé. Myslela som si, že umriem. Nikdy som nezažila nič také bolestivé a úprimne si myslím, že už ani nezažijem. Ani pôrod nebude taký bolestivý,“ uviedla Abbie, ktorú vtedy urýchlene odviezli do nemocnice, kde podstúpila rovno tri operácie. Domov sa vrátila po 20-tich dňoch a momentálne sa snaží prijať svoj nový vzhľad tela. Abbie prezradila, že jej táto udalosť zmenila život a pohľad na ňu samú.

„Prvá vec, ktorú som pocítila, keď som zbadala svoje popáleniny, bol šok. Nikdy som nevidela, že by moja pokožka vyzerala takto. Bola šedá. Potom som pocítila strach, bola som úplne vydesená a vystrašená z neznáma. Ale akonáhle som mala čas spracovať, čo sa stalo, cítila som hrôzu,“ priznala „Keď som prekonala prvotný šok, uvedomila som si, že ma čaká dlhá jazda,“ uviedla Abbie, pre ktorú bolo najťažšie každé jedno prebudenie po operácii.

„Závažnosť nehody bola vec, ktorú bolo neuveriteľne ťažké akceptovať. V podstate musíte oplakávať vaše staré telo a starý život a zároveň sa snažiť prijať a oceniť vaše nové ja a život. Ale prinútilo ma to byť k sebe láskavejšou a vážiť si svoje telo za všetky tie úžasné veci, ktoré pre mňa robí,“ vysvetlila. Abbie si vďaka tomuto hrôzostrašnému zážitku uvedomila, koľko času premárnila staraním sa o nepodstatné nedokonalosti, ktoré by si aj tak nikto nevšimol.