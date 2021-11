Britská kráľovná vyjadrila obrovskú nádej: Je čas myslieť na budúce generácie!

Britská kráľovná Alžbeta II. v pondelok vo videu odkázala svetovým lídrom na klimatickom summite OSN v škótskom Glasgowe, že nadišiel čas konať v záujme ochrany klímy.

Účastníci konferencie by podľa nej mali prejaviť štátnictvo a myslieť na budúce generácie. "Po čase slov nadišiel čas činov," uviedla podľa agentúry AP 95-ročná panovníčka, ktorá pôvodne vyjadrovala úmysel zúčastniť sa summitu osobne. Pre vyhlásenie predtočené na hrade Windsor sa rozhodla kvôli ľahkej zdravotnej indispozícii a na odporúčanie lekárov, ktorí ju nabádali stráviť dva týždne odpočinkom.

Kráľovná v uvítacom prejave premietanom na pondelňajšej recepcii pre účastníkov summitu označovanom ako COP26 vyjadrila nádej, že svetoví lídri "sa povznesú nad súčasnú politiku a dosiahnu skutočné štátnictvo" pri riešení klimatickej krízy.

"To, čo robia lídri pre dnešných ľudí, je vládnutie a politika. To, čo robia pre ľudí zajtrajška, je štátnictvo," citoval z kráľovninho prejavu denník The Guardian. "Za seba dúfam, že táto konferencia bude jednou z tých vzácnych príležitostí, kedy bude mať každý šancu povzniesť sa nad politiku súčasnosti a dosiahnuť skutočné štátnictvo," dodala.

V prejave spomenula svojho tohto roku zosnulého manžela, princa Philipa. Spomenula, ako na akademickom zhromaždení v roku 1969 vyzýval na boj proti nebezpečenstvám spôsobeným znečistením. Uviedla tiež, že je obzvlášť rada, že môže na summite privítať svetových vodcov, pretože "vplyv životného prostredia na ľudský pokrok" je téma, ktorá bola blízka Philipovmu srdcu.