Sexuálna pracovníčka a jej klient rozprávajú bez okolkov: Aj zdravotne postihnutý človek má svoje potreby

Dvojica sa nehanbí hovoriť o tom, čo je pre množstvo ľudí príliš veľké tabu.

Ako píše portál The Mirror, 30-ročná Olive Pearl a 32-ročný Gavin Thorneycroft sa poznajú len niekoľko mesiacov, no aj vďaka intímnym chvíľam sa z nich za krátky čas stali dobrí priatelia. Gavin prvýkrát oslovil Olive vo februári tohto roka a odvtedy je jej pravidelným klientom. Mladá žena sa totiž presťahovala z Nemecka do Austrálie a už od 18-tich rokov začala robiť v sexuálnom priemysle. Od príchodu pracuje práve ako sexuálna pracovníčka, pričom zdravotne postihnutého muža navštevuje raz týždenne.

Gavin trpí detskou mozgovou obrnou a Olive po sexuálnej stránke plne dôveruje. Dvojica na sociálnej sieti TikTok zdieľa aj spoločné videá, v ktorých hovoria o tom, ako vyzerajú intímne chvíľky v spoločnosti zdravotne postihnutej osoby. Chcú tým prelomiť stigmu, ktorá sa nesie okolo sexu s postihnutým a docieliť to, aby ľudia boli tejto téme otvorenejší. „Gavin je obyčajný chlap – s rovnakými sexuálnymi túžbami ako ostatní ľudia. Keď s ním trávim čas, nevnímam ho ako iného klienta,“ uviedla Olive.

Aj napriek tomu, že Gavin musí byť väčšinu času umiestnený v takzvanej sexuálnej hojdačke, nie je to pre nich žiadna prekážka. „Musíme byť s našimi polohami trochu vynaliezaví, aby sme sa uistili, že to je pre neho pohodlné – sexuálna hojdačka je na to skvelá, ale to je všetko,“ dodala mladá žena, ktorá sa podľa jej slov cíti privilegovane, keď vie, že jej Gavin natoľko dôveruje.

„Tým, že mám sex, sa cítim normálne, ale bolo ťažké nájsť sexuálnu pracovníčku, ktorá by to chápala,“ pripustil Gavin a dodal, že s Olive im to spolu po tejto stránke klape. „To, že som zdravotne postihnutý, neznamená, že nemám rovnaké túžby a potreby ako telesne zdatní ľudia. Ľudia s postihnutím by sa nemali hanbiť za to, že majú sex a sú sexuálne aktívni. Je to normálne,“ podotkol. „Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že len preto, že má niekto postihnutie, neznamená to, že jeho potreba sexuálneho vzťahu neexistuje. Len možno budú musieť robiť veci trochu inak,“ doplnila na záver Olive.