Od soboty neprúdi do Nemecka žiadny plyn: Obmedzené dodávky z Ruska zvyšujú ceny v celej Európe

Obmedzenie dodávok cez jeden z hlavných ruských plynovodov zvyšuje ceny ropy v Európe.

Cena kľúčového európskeho terminovaného kontraktu na dodávky plynu v pondelok vzrástla o 15 % na 74,35 eura za megawatthodinu (MWh). Informuje o tom rakúska tlačová agentúra APA. Podľa údajov z meracieho bodu v nemeckej obci Mallnow neďaleko hranice s Poľskom cez plynovod Jamal, ktorý vedie z Ruska cez Poľsko, už od soboty do Nemecka neprúdi žiaden zemný plyn. Stanovisko ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom sa nepodarilo získať. Vysoké ceny plynu nepriamo vplývajú aj na ceny elektriny.

Záujmové združenie nemeckého priemyslu BDI upozorňuje, že Rusko má na Európu v oblasti plynu aj ďalšie páky. Ak by krajina viazala zvýšenie dodávok pre západnú Európu povolením sprevádzkovania nového plynovodu Nord Stream 2, mohlo by byť odmietnuté, uviedol pre nemeckú agentúru DPA prezident BDI Siegfried Russwurm. Európa by potom potrebovala ďalších dodávateľov. Mnohí alternatívni dodávatelia však nemajú potrubné spojenia a sú preto závislí na preprave loďami, uviedol Russwurm. Skvapalnený plyn z USA je podľa neho v súčasnosti sotva predstaviteľnou alternatívou.

„Spojené štáty majú v súčasnosti Čínu ako kupca ochotného platiť,“ povedal. Vzhľadom na vysoký dopyt z Číny by bolo podľa neho naivné sa domnievať, že skvapalnený plyn z USA bude lacnejší, než plyn, ktorý Európa v súčasnosti kupuje z Ruska.

„V čase, keď dopyt po plyne prevyšuje ponuku, majú navrch dodávatelia,“ konštatoval šéf BDI.

Ruský plynárenský monopol Gazprom chce prostredníctvom plynovodu Nord Stream 2 dodávať do Nemecka po dne Baltského mora 55 miliárd metrov kubických zemného plynu ročne. Dokončenie plynovodu spoločnosť oznámila v septembri, stále však potrebuje súhlas nemeckých úradov, ktoré okrem iného musia preveriť, či projekt spĺňa požiadavky EÚ na prevádzkovateľov plynovodov. Priaznivci plynovodu sa zasadzujú o vydanie povolenia aj vzhľadom na súčasné vysoké ceny energií. Dúfajú, že dodatočné dodávky plynu situáciu na trhu zmiernia. Odporcovia sa naopak obávajú ešte väčšej závislosti na dodávkach energií z Ruska.