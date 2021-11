Tereza strávila v pakistanskej base za drogy takmer 4 roky: Oslobodená! Ako sa dostane domov?

Dočkala sa slobody! Mladá Tereza Hlůšková (25) z Česka si v Pakistane odpykávala viac ako 8-ročný trest za pašovanie drog. V pondelok sa však dočkala slov, na ktoré z väznice čakala takmer štyri roky. Odvolací súd ju oslobodil spod obžaloby.

Oslobodzujúci verdikt pre Češku potvrdilo portálu iDNES.cz s odvolaním sa na vyjadrenie jej advokáta české ministerstvo zahraničných vecí. „Môžem potvrdiť na základe telefonickej informácie advokáta, že odvolací súd v pondelok vydal oslobodzujúci rozsudok vo veci českej občianky Terezy H. Mala by byť prepustená po vyhotovení rozsudku v priebehu niekoľkých dní,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničia Eva Davidová.

„Oficiálne znenie rozsudku dosiaľ nemáme k dispozícii, ale český veľvyslanec sa s advokátom rozprával a považuje ho za relevantný zdroj. Konzulárny odbor teraz preveruje možnosti prepravy,“ dodala Davidová pre iDNES.cz.

Podľa informácií českého denníka Blesk, ktoré získal od zdroja oboznámeného s okolnosťami Terezinho prípadu, vzal súd do úvahy nesprávny priebeh vyšetrovania prípadu. Rozhodnutie odvolacieho súdu by malo byť už konečné. O verdikte sa podľa zdroja dozvedela Tereza vo väzbe od dozorkyne. „Bola taká šťastná, že sa rozplakala,“ opísal jej reakciu.

Češku zadržali colníci 10. januára 2018 na letisku v pakistanskom Láhaure. V dvojitom dne svojho kufra mala pri tom údajne ukrývať osem a pol kilogramu heroínu, ktorých hodnota by na čiernom trhu dosiahla 754-tisíc eur.

Súd s Terezou sa začal v marci 2018 po tom, čo bol niekoľkokrát odročený. V marci 2019 ju poslal na osem rokov a osem mesiacov do basy. Hlůšková sa proti rozsudku odvolala. Od začiatku tvrdila, že do Pakistanu prišla ako modelka a drogy jej do kufra niekto podstrčil.