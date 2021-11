Slová českého exministra zdravotníctva o očkovaní vyvolali rozruch: Drsný výrok sa bleskovo šíri internetom!

Povedal to bez servítky! Riaditeľ českej fakultnej nemocnice v Motole a bývalý minister zdravotníctva Miloslav Ludvík vyriekol varovanie, ktoré sa začalo šíriť internetom bleskovou rýchlosťou.

Podľa riaditeľa motolskej nemocnice Miloslava Ludvíka je variant delta natoľko nákazlivý, že sa nevyhne nikomu. Tlmočila jeho slová Česká televízia.

Riaditeľ apeluje preto na seniorov, aby sa nechali zaočkovať. "Kto nie je zaočkovaný a má nad 65 rokov, tak ja osobne by som mu odporučil, aby si zbalil kefku na zuby a pyžamo a bol pripravený na to, že pravdepodobne strávi Vianoce pod kyslíkom," znel jeho výrok, ktorý si na sociálnych sieťach vyslúžil tisíce lajkov, ale aj mnoho negatívnych komentárov. "Tieto vyjadrenia sú za hranicou etiky," napísal jeden. "Ako sa môže riaditeľ nemocnice takto vyjadriť? Neuveriteľné," napísal ďalší. "Mohol to povedať prijateľnejším spôsobom," znela ďalšia reakcia. "Páči sa mi, ako to podal priamo," znel jeden z mála súhlasných komentárov. A čo si myslíte o jeho výroku vy?