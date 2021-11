Austrália prvýkrát od začiatku pandémie uvoľňuje cestovné obmedzenia: Má to však háčik

Austrália od pondelka uvoľňuje pre svojich zaočkovaných občanov vôbec prvýkrát od začiatku pandémie koronavírusu opatrenia súvisiace s cestovaním z a do zahraničia.

Mnoho zaočkovaných Austrálčanov tak bude môcť po viac ako jeden a pol roku cestovať bez obmedzení, v noci na pondelok informovala agentúra Reuters.

Po viac ako 18 mesiacoch, keď v Austrálii platili jedny z najprísnejších opatrení súvisiacich s cezhraničným cestovaním na svete, budú môcť milióny zaočkovaných Austrálčanov cestovať bez toho, aby si museli žiadať od úradov povolenie, alebo po príchode do krajiny museli absolvovať povinnú karanténu.

Austrália prijala na začiatku pandémie koronavírusu mimoriadne prísne opatrenia v súvislosti s cestovaním a uzatvorila svoje hranice. Z tohto dôvodu nemohli do krajiny vstúpiť, ani ju opustiť bez povolenia a udelenia výnimky od austrálskych úradov ani samotní austrálski občania.

V rámci týchto opatrení tak mohol na územie Austrálie vstúpiť iba limitovaný počet austrálskych občanov a ľudí s povolením na pobyt v tejto krajine, ktorí však museli na vlastné náklady po príchode absolvovať povinnú 14-dennú karanténu v hoteli.

Tieto prísne pravidlá nedovolili mnohým Austrálčanom stýkať sa počas pandémie s rodinou, či zúčastniť sa na dôležitých rodinných udalostiach akými sú napríklad svadby alebo pohreby.

Podľa austrálskeho ministerstva zahraničných vecí sa v zahraničí nachádza približne 47 000 občanov, ktorí sa chcú vrátiť domov do Austrálie.

Uvoľňovanie opatrení sa však týka predovšetkým obyvateľov Austrálie zaočkovaných proti koronavírusu. Nezaočkovaní budú musieť ďalej absolvovať po príchode do krajiny povinnú karanténu a pri vstupe na palubu lietadla sa preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Agentúra Reuters však pripomína, že toto uvoľňovanie opatrení prichádza vďaka vysokej miere zaočkovanosti obyvateľov krajiny a v každom z austrálskych štátov a teritórii sa opatrenia týkajúce pohybu a cestovania môžu líšiť, keďže v každom z nich je odlišná miera zaočkovanosti a zdravotná politika.

Táto zmena cestovných opatrení sa však netýka zahraničných turistov, ktorí by Austráliu chceli navštíviť. Tí budú mať vstup do krajiny zatiaľ stále zakázaný. Výnimku majú však zaočkovaní cestovatelia zo susedného Nového Zélandu, ktorí od pondelka do Austrálie budú môcť vycestovať a následne od 21. novembra bude do krajiny povolený aj vstup turistom zo Singapuru.