Dievčatko uchmatlo bratovi kyslé cukríky: Ukrutná bolesť! Pozrite, čo sa mu stalo

Pohľad, ktorý zabolí aj dospeláka! Dievčatko si pochutnalo na kyslých cukríkoch, dopadlo to katastrofou. Na toto si dávajte obrovský pozor.

Ako uvádza portál The Sun, účet Tiny Hearts Education zdieľal na sociálnej sieti Instagram fotku uplakanej malej blondínky, ktorá vyplazuje jazyk. Už na prvý pohľad je jasné, že niečo nie je v poriadku. Dievčatko má jazyk vážne spálený a vrchná vrstva sa jej akoby odlupovala. Zistíte, ako sa jej to stalo, skontrolujete si doma zásoby.

Pri hrozivej fotografii visel nápis: „Upozornenie. Kyslé cukríky obsahujú kyseliny a aj v malom množstve môžu spôsobiť hrozné popáleniny. Toto malé zlatíčko uchmatlo kyslú sladkosť svojmu veľkému bratovi a zažilo túto strašnú popáleninu“. Nie je jasné, koľko rokov má mladé dievča na fotografii.

Účet Tiny Hearts Education je vzdelávacia inštitúcia v Austrálii a pravidelne zdieľa tipy a rady pre rodičov. Vedie ho bývalá záchranárka a vychovávateľka v oblasti bezpečnosti detí Nikki Jurcutzová, ktorá fotografiu zdieľala po tom, čo jej ju poslala rodina malého dievčatka.

Mnohí rodičia okamžite reagovali. „Omg, chúďa dieťa!“ znel jeden z komentárov a doplnil ho ďalší šokovaný rodič: „Ďakujem veľmi pekne za zdieľanie! Nikdy by som si nepomyslel, že sa to môže stať“. Niektorí rodičia dokonca apelovali na to, aby takto nebezpečné sladkosti neboli na trhu.