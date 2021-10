Johnson prísne varuje pred krachom summitu: Najdôležitejšie krajiny neodvádzajú svoj kus práce!

Britský premiér Boris Johnson, ktorého krajina oddnes hostí klimatický summit COP26 v škótskom Glasgowe, varoval, že kľúčovému vrcholnému stretnutiu hrozí vážne nebezpečenstvo krachu.

Jednotlivé krajiny podľa neho neprichádzajú s dostatočnými záväzkami na to, aby sa globálne otepľovanie podarilo udržať pod kritickou hranicou 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnou érou. Šanca, že sa podarí dosiahnuť dohodu, ktorá k tomuto cieľu povedie, Johnson hodnotí na "šesť z desiatich", uviedol denník The Guardian na svojich internetových stránkach.

Summitu v Glasgowe predchádzalo dvojdňové rokovanie šéfov krajín a vlád krajín skupiny G20 a čo do ochrany klímy na ňom podľa Johnsona urobili len malý pokrok, posunuli sa len "o piaď". V spoločnom vyhlásení chýbajú konkrétne opatrenia na znižovanie emisií. Len 12 krajín sa zaviazalo znížiť svoje emisie skleníkových plynov na nulu do roku 2050, zatiaľ čo niekoľko kľúčových krajín, ako je Čína a Saudská Arábia, sľubujú, že tento cieľ splnia do roku 2060.

Doterajšie záväzky krajín k obmedzovaniu emisií Johnson považuje za "kvapku v rýchlo sa otepľujúcom oceáne". Krajinám, ktoré nesú najväčšiu časť zodpovednosti za emisie z minulosti a za tie zo súčasnosti, Johnson vyčítal, že "neodvádzajú svoj kus práce".

Johsnon o výzvach, aké pre ľudstvo predstavujú zmeny klímy, bude hovoriť v pondelok v prejave pri začatí summitu COP26, ktorého sa zúčastní napríklad americký prezident Joe Biden alebo indický premiér Nárendra Módí. Chýbať na ňom naopak budú prezidenti Ruska a Číny Vladimír Putin a Si Ťin-pching.