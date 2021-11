Alex strávil s covidom v nemocnici takmer celý rok: Obrovské problémy trvajú dodnes!

Po nakazení koronavírusom sa mu obrátil celý život hore nohami a ešte dodnes má viaceré ťažkosti.

Ako píše portál Daily Mail, muž menom Alex Castro si našiel pozitívny výsledok testu na koronavírus ešte v období, kedy vakcíny neboli tak ľahko dostupné. Rodina vírus spočiatku nebrala príliš vážne, pretože verila, že nejde o nič iné ako sezónnu chrípku. Zdravotný stav predtým vitálneho 44-ročného muža sa ale začal každým dňom zhoršovať. Nakoniec to vyústilo až do takého štádia, že Alexa museli urýchlene previezť do nemocnice, kde nakoniec strávil takmer celý rok.

Z celkových 299 dní bol 108 dní napojený na prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu krvi. Ten mu pomáhal cirkulovať krv, keďže jeho oslabené srdce toho vtedy nebolo schopné. Zdravotná sestra, ktorá ho celý čas liečila na jednotke intenzívnej starostlivosti, povedala, že Alex bojoval o život ako zviera. Pred nakazením bol schopný pracovať naraz v troch zamestnaniach, aby dokázal uživiť svoju rodinu a nič jej nechýbalo.

Momentálne je však v stave, kedy aj vstanie z postele považuje za obrovský úspech, preto sa o finančnú podporu rodiny musí starať iba jeho manželka a najstaršia dcéra. Alex utrpel vážne poškodenie obličiek a pľúc a aj počas jednoduchej úlohy, akou je krátka prechádzka cez miestnosť, spotrebuje všetku svoju energiu. „Je len strašne unavený, stratí dych a posadí sa kdekoľvek len preto, aby sa znova nadýchol,“ priblížil jeho syn.

Alex patrí do skupiny ľudí, ktorí trpia takzvaným dlhodobým covidom, čo znamená prítomnosť viacerých symptómov vírusu týždne alebo dokonca aj mesiace po uzdravení. Osoby, ktoré týmto stavom trpia, sa na lekárskych prehliadkach javia ako úplne zdravé, pritom to tak v skutočnosti vôbec nie je. Dokonca aj samotní lekári majú často problém túto diagnózu správne určiť.