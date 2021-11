Kvetinárke sa ani nesnívalo, aký úspech bude mať jej podnikanie: Teraz si žije svoj detský sen

Kvetinárke z Melbourne sa ani nesnívalo, že rozhodnutie, ktoré bude stáť 500 dolárov (325 eur), z nej za sedem rokov urobí multimilionárku.

Ako informuje news.com.au, toto je presne to, čo sa stalo melbournskej matke dvoch detí po tom, čo jej podnik počas pandémie Covid-19 narástol na osemnásobok svojej hodnoty. 37-ročná pani Rayová založila v roku 2014 kvetinový elektronický obchod s názvom Daily Blooms s iba 500 dolármi (325 eur) vo vrecku. Do konca tohto finančného roka dosiahne online biznis obrat 35 miliónov dolárov.

Povedala, že podnik vytvorila ako vášnivý projekt a jeho ohromujúci úspech prekonal očakávania vo všetkých smeroch. Priznala sa, že išla robiť tento šialený malý projekt a podľa nej to dopadlo celkom dobre. Bývalý finančný poradca si myslel, že príchod koronavírusu na austrálske pobrežia v marci minulého roka signalizoval veľmi zlé časy pre Daily Blooms, ale náhodným zvratom sa ukázal pravý opak. Keď boli milovaní ľudia od seba oddelení v dôsledku lockdownu a zatvárania hraníc, posielanie kvetov sa stalo jedným z mála spôsobov, ako zostať v kontakte.

Pani Rayová vyrástla v malej regionálnej viktoriánskej komunite, ktorú opísala ako idylickú, pretože bola neustále obklopená kvetmi. Keď bola v škole, často hovorila ľuďom, že keď vyrastie, chcela by byť kvetinárkou, ale namiesto toho išla rozumnou cestou v oblasti financií. Do Melbourne sa presťahovala po ukončení postgraduálneho štúdia v medzinárodnej poradenskej spoločnosti KPMG a zostala tam niekoľko rokov. Na svadobnej ceste však urobila veľké rozhodnutie.

„Mala som také zjavenie, že som sa naozaj nechcela vrátiť do sveta financií a naozaj som chcela vyskúšať kvetinárstvo,“ povedala. Vedela však, že tradičné kvetinárstva musia na konci dňa vyhodiť veľa kvetov. To opísala ako srdce lámajúce. Preto prišla s iným obchodným modelom. „Ísť na trh a dúfať, že človek idúci po ulici uvidí kopu ruží a bude ich chcieť je šialenstvo a vedie to k obrovskému množstvu odpadu,“ povedala podnikateľka.