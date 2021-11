Žena sa sťažuje, že ľudia vidia jej tetovanie psa vulgárne: Pripomína to aj vám?

Žena požiadala ľudí, aby k nej boli úprimní a ohodnotili tetovanie, ktoré si dala na ruku.

Ako uvádza portál mirror.co.uk, tetovanie má znázorňovať lásku, ktorú prechováva k svojmu psovi. Žena má problémy s tým, že si cudzí ľudia myslia, že jej tetovanie vyzerá neslušne – aj keď to tak nie je. Nemenovaná žena sa na Reddite podelila o záber svojho tetovania labradora a spýtala sa, či si ľudia myslia, či to vyzerá ako penis. Zároveň vysvetlila, ako pracovala v bare a niektorí zákazníci boli kvôli jej tetovaniu odporní. Jej partner tiež súhlasil, že jej tetovanie pripomína penis, a tak sa obrátila na internet v nádeji, že dostane nejaké veľmi úprimné odpovede – a internet nesklamal.

Napísala: „Vyzerá moje tetovanie ako penis? To povedal môj priateľ. Chcem len úprimný názor.“ K príspevku samozrejme prilepila aj fotografiu tetovania, na ktorom je jej pes a srdiečko. Jedna osoba odpovedala: "Prepáč, ak ti zlomím srdce, ale to je prvá vec, ktorú vidím - myslím, že to môže byť začervenanie a nedostatok tieňa, kvôli čomu si to myslím." Ďalší používateľ napísal: "Podľa mňa má váš pes tvar penisu.“ Tretí komentoval: „Ak prižmúrim oči, áno. Ak nie, nie. Je to jednoznačne pes.“

Iní však problém s tetovaním nevideli. Jeden používateľ napísal: "Trochu, ale nič zlé. Ak vám to prekáža, možno by ste mohli pridať viac srsti?“ Zatiaľ čo iný používateľ dodal: „Nie, pokiaľ to nespomínate, len pridajte viac srsti.“ Tretí komentoval slovami: „Hneď som videl psa! Je to veľmi roztomilé! Myslím, že ak sa naňho uprene pozerám, ignorujem psiu hlavu, viem, čo tým myslíš, ale vyžaduje si to veľa úsilia.“