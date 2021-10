Krádež, aká nemá obdoby! Hostia v luxusnom komplexe ukradli skutočné skvosty za státisíce eur

V luxusnom hotelovom a reštauračnom komplexe na juhozápade Španielska ukradli dvaja zlodeji 45 fliaš vína, vrátane mimoriadne vzácnej 215-ročnej fľaše v hodnote 350-tisíc eur.

José Polo, spolumajiteľ komplexu Atrio pozostávajúceho z hotela a reštaurácie s dvomi michelinskými hviezdičkami a vínnou pivnicou, ktorý sa nachádza v meste Cáceres neďaleko portugalských hraníc, uviedol, že krádež sa stala v stredu v skorých ranných hodinách.

„Boli to profesionáli. Presne vedeli, čo robia,“ povedal Polo. Podozriví sú po anglicky rozprávajúci muž a žena. Po ubytovaní v hoteli požiadali recepčného, aby im pripravili väčšie porcie jedla. Keď pracovník recepcie odišiel do kuchyne a nechal kamerové zábery bez dozoru, muž prenikol do pivnice, odkiaľ ukradol fľaše.

Dvojica sa v skorých ranných hodinách odhlásila z hotela, zaplatila kreditnou kartou a odišla s taškami plnými fliaš. Medzi ukradnutými fľašami vína bolo i cenné Chateau d'Yquem z roku 1806 a najmenej šesť ďalších fliaš z 19. storočia od exkluzívneho vinára Romanée-Conti vo francúzskom regióne Burgundsko.

Polo uviedol, že nevyčíslil celkovú hodnotu ukradnutých fliaš. Tie boli poistené, no ich symbolická hodnota bola väčšia. Podotkol, že dvojica pravdepodobne pracovala pre súkromného zberateľa vín, pretože vzali iba fľaše, ktoré sa nedajú zameniť ani predať na voľnom trhu. „Tie fľaše sú očíslované a kontrolované. Chateau d'Yquem z roku 1806 je jedinečný kus. Každý by hneď vedel, že patrí nám,“ povedal Polo.