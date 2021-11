Mama priznala, že by svojej 12-ročnej dcére kúpila sexuálnu hračku: Jej argument vás prekvapí

Mama sa na sociálnej sieti TikTok podelila o to, ako by zareagovala, keby ju jej 12-ročná dcéra požiadala, aby jej kúpila sexuálnu hračku. Jej slová okamžite vzbudili pozornosť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, mama Naomi Rikken ponúkla svojim sledovateľom na sociálnej sieti TikTok možnosť, aby sa jej opýtali na čokoľvek, čo ich zaujíma. Jednou z otázok bolo, čo by urobila, keby si 9-ročné dieťa od nej vypýtalo sexuálnu pomôcku. Jej odpoveď rozdelila ľudí na dva tábory.

„Nie! Vtedy je dieťa ešte príliš mladé. Keby bolo trochu staršie, povedala by som áno,“ odpovedala Naomi na otázku. Jej odpoveď prinútila niektorých ľudí premýšľať, aký vek by považovala za primeraný, na čo im Naomi bez problémov odpovedala. „Pre mňa osobne by bolo 12 rokov v poriadku,“ vysvetlila a jedným dychom dodala, že to ale závisí od toho, v akej puberte dieťa je.

Naomi pokračovala a dodala, že tohto názoru sa drží preto, lebo podľa nej je táto cesta rozumnejšia, ako keby mala o 9 mesiacov kupovať umelé mlieko a plienky. Mnohí s ňou súhlasili. „Úplný súhlas,“ napísal jeden z jej sledovateľov a doplnil ho ďalší: „Konečne rodičovstvo, s ktorým súhlasím“. Viacerí podotkli, že sexuálne hračky v mladom veku sú rozhodne lepším riešením, ako mať skutočný sex.

Jedna osoba dokonca prirovnala používanie sexuálnych hračiek k tampónom. „Myslím, že 12 rokov je v poriadku. Bolo by lepšie vzdelávať dieťa o bezpečnosti, namiesto toho, aby to skúmalo samo a pritom sa zranilo. Treba na to myslieť rovnako ako v prípade zavádzania tampónu. Podľa mňa to nie je divné,“ vysvetlila v komentári sledovateľka mamy Naomi.

Našli sa však aj takí, ktorí s ňou absolútne nesúhlasili. „Z nejakého dôvodu sa im hovorí hračky pre dospelých,“ hneval sa v komentári jeden človek a doplnil ho ďalší: „V 12-tich je ešte dieťa“. Mnohí tvrdili, že 15 alebo 16 rokov by bolo prijateľné, ale 18 rokov by bol podľa nich najvhodnejší vek. Ako by ste na rovnakú otázku vášho dieťaťa zareagovali vy?