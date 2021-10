Pohoršili sme si: Bulharsko zaradilo Slovensko medzi rizikové krajiny

Bulharsko s platnosťou od soboty 30. októbra zaradilo Slovenskú republiku z hľadiska šírenia ochorenia COVID-19 do červenej zóny, teda medzi rizikové krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informovalo na svojej webovej stránke.

Rezort diplomacie upozorňuje občanov Slovenska, aby na vstup do Bulharska využívali najmä hlavné hraničné priechody, na ktorých sa vykonávajú zdravotné kontroly hygienikmi pred vstupom do krajiny. Konkrétne ide o letiská v Sofii, Varne, Burgase a Plovdive, a prístavy v Burgase a Varne. V prípade cestných hraničných priechodov ide o Vidin, Vrashku Chuku, Durankulak, Gueshevo, Zlatarevo, Ilinden, Kalotinu, Kapitan Andreevo a Kapitan Petko Vojvoda. Ďalej Kulata, Lesovo, Makaza, Malko Tarnovo, Oltomantsi, Oriachovo, Stanke Lisichkovo, Somovit – Nikopol a Strezimirovci.

Pre vstup do krajiny je potrebný buď slovenský národný dvojjazyčný slovensko – anglický certifikát o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo digitálny COVID preukaz Európskej únie, ktorý obsahuje potvrdenie o vakcinácii, vykonaní PCR alebo antigénového testu. Ďalšou možnosťou je potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, ktorý nie je starší ako 180 dní.

Deti od 12 do 18 rokov prichádzajúce do Bulharska z červenej zóny sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín pred vstupom do Bulharska. Test musí byť potvrdený platným digitálnym COVID certifikátom o teste alebo analogickým dokladom, ktorý obsahuje tie isté údaje ako digitálny COVID certifikát EÚ o teste. V prípade, že tento doklad nepredložia, podliehajú desaťdňovej karanténe. Deti mladšie ako 12 rokov, ktoré cestujú spolu s rodičmi, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho výsledku PCR testu, nezávisle od toho, z akej zóny prichádzajú.