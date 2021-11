Žena prebaľovala bábo svojej kamarátky: Keď to uvidela, okamžite spozornela! Šialená dohra

Štvornásobná mama si na dieťatku svojej kamarátky všimla niečo, čo jej okamžite udrelo do očí. Odhalenie, ktoré si nepredstavovala ani v tom najhoršom sne.

Ako uvádza portál Daily Star, mama štyroch detí sa po dlhšom čase stretla so svojou dávnou kamarátkou, ktorá si prechádzala ťažkým obdobím. Bola tehotná a potrebovala niekoho, kto by jej podal pomocnú ruku. Mamička neváhala a počas celého tehotenstva a aj po narodení dievčatka, jej bola nápomocná. Keď sa raz podujala na to, že novorodeniatku vymení plienku, okamžite spozornela.

Na telíčku novorodenca našla dve úplne rovnaké materské znamienka, aké jej najstarší syn zdedil po jeho otcovi. To, čo sa dozvedela potom, jej nedá spávať. Štvornásobná mama sa rozhodla svoj príbeh rozpovedať na sociálnej sieti TikTok. „Keď začala rodiť, zavolala mi a ja som ju odviezla do nemocnice. Bola som s ňou, keď dostávala epidurál, nosila som na ruke náramok, ktorý mal patriť otcovi dieťaťa a bola som tá, ktorá bábätko prvýkrát kúpala,“ začala s rozprávaním.

Mamička opisuje, že bol pre ňu krásny zážitok, že mohla pomôcť inej slobodnej matke. Všetko sa však zmenilo akoby švihnutím čarovného prútika. „Bohužiaľ, o tri dni neskôr som uvidela dedičné znamienko, ktoré veľmi dobre poznám, pretože ho má môj najstarší syn,“ pokračuje štvornásobná mama. Dievčatko malo na krku niečo ako malý výrastok.

Okamžite na čerstvú mamičku vyrukovala s niekoľkými otázkami. Kamarátka sa jej priznala, že mala pomer s jej vtedajším manželom. „Môj bývalý manžel sa mi priznal, že spolu spali až o 6 alebo 7 mesiacov neskôr,“ dodala mama. Dvojica sa rozišla, avšak obe mamičky v konečnom dôsledku zostali dobré kamarátky. „A koniec koncov, jej dcéra je sestrou mojich detí,“ ukončila rozprávanie.