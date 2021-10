Rekordné počty nových prípadov aj úmrtí: V Rusku je lockdown, obyvatelia s tým vybabrali po svojom

V ruskom hlavnom meste zavreli obchody, reštaurácie a školy v snahe zastaviť šírenie koronavírusu.

V celom Rusku dostali pracovníci od soboty deväť dní plateného voľna. Namiesto lockdownu sa však mnohí rozhodli ísť na dovolenku do zahraničia.

Rusko denne láme doterajšie rekordy v počte úmrtí. Za posledných 24 hodín tam na covid-19 zomrelo 1 159 ľudí. Pribudlo 40 096 nových prípadov, čo je tiež rekordný počet. Doposiaľ zabil koronavírus v Rusku vyše 230 000 ľudí. Svoj podiel na tom má aj nízka zaočkovanosť, ktorá dosahuje len tretinu obyvateľstva. Hrozivý vývoj situácie sa vedenie krajiny rozhodlo zvrátiť lockdownom. Otvorené ostanú iba obchody s potravinami a lekárne.

Obyvateľom však povedali, že ide o platené voľno a tí na to patrične reagovali. Mnohí Rusi využili celoštátnu dovolenku na to, aby vycestovali k moru. Zájazdy do Egypta a Turecka, čo sú tradičné ruské destinácie, sú plne vybookované. Pre niektoré skupiny obyvateľstva však platia prísnejšie opatrenia. Nezaočkovaní ľudia nad 60 rokov a chronicky chorí dostali zákaz vychádzania z domu až do 25. februára. Ide o rizikové skupiny a preto môžu vyjsť von iba na nákup, k lekárovi alebo na rozcvičku. Inak musia byť najbližšie štyri mesiace zavretí doma.