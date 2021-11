Rodičia 12 detí si nelámali hlavu pri vymýšľaní mien: Všetky pomenovali štyrmi rovnakými písmenami

Rodina pomenovala svojich 11 detí pomocou variácie štyroch písmen.

Ako informuje mirror.co.uk, Gwenny Blanckaertová a Marino Vaneeno z Belgicka použili štyri rovnaké písmená na vytvorenie mien všetkých svojich 11 detí a povedali, že ich dvanáste, ktoré má prísť v apríli budúceho roka, bude posledné. Rodičia použili iba písmená A, E, L a X pri výbere toho, ako nazvať svoje potomstvo siedmich dievčat a štyroch chlapcov. Pár čaká dieťa číslo 12. v apríli 2022, bude to chlapec.

Najstaršie dieťa Alex má 13 rokov, nasleduje Axel (12), Xela (11), Lexa (10), Xael (9), Xeal (8), Exla (5), Leax (4), Xale (2), Elax (1) a 6-mesačný Alxe.

Pred dvoma rokmi 32-ročná Gwenny povedala, že svojho najstaršieho syna pomenovali po Marinovom nevlastnom otcovi, pretože si mysleli, že to bolo krásne meno. „Náš druhý syn sa volal Axel a potom sme si začali lámať hlavu,“ pokračovala. Podľa nej si uvedomili, že sú to rovnaké písmená, a preto sa takto rozhodli pokračovať aj ďalej. Začiatkom tohto mesiaca Gwenny oznámila, že sa stane matkou 12. krát. „Bude to chlapec. To prinesie konečné skóre 7-5. Sedem dievčat a päť chlapcov,“ vysvetlila.

Štyri písmená údajne umožňujú 24 rôznych krstných mien, ale Gwenny a Marino (39) povedali, že potom už ďalšie deti neplánujú. „Hneď od začiatku sme nastavili latku na dvanástku. A toho sa budeme držať,“ povedala mama. „V deň, keď budeme sedieť za stolom s dvanástimi deťmi, bude naša rodina kompletná,“ prezradila.