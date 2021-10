Rozhorčený Arnold Schwarzenegger sa pustil do svetových lídrov: Sú to klamári, alebo hlupáci

Rakúsko-americký herec, politik a bývalý športovec Arnold Schwarzenegger v piatok v rozhovore pre stanicu BBC vyjadril rozhorčenie z prístupu svetových lídrov k boju proti klimatickej zmene.

Kritizoval najmä tých, ktorí tvrdia, že poškodzuje ekonomiku. "Sú to klamári, alebo hlupáci. Alebo nevedia, ako to robiť, pretože my sme prišli na to, ako to uskutočniť," povedal Schwarzenegger. Tento bývalý kulturista dodal, že takéto kroky v oblasti klímy si vyžadujú najmä guráž.

Niekdajší guvernér Kalifornie tvrdí, že pretrvávajúca dobrá ekonomická situácia v tomto americkom štáte a tvorba nových pracovných potvrdzujú, že znižovanie emisií CO2 a zvyšovanie bohatstva idú ruka v ruke.

Zníženie konzumácie mäsa podľa Schwarzeneggera neznamená, že je potrebné niečo obetovať. V jeho prípade to viedlo k zlepšeniu zdravia.

V rozhovore spomenul i znečisťovanie ovzdušia spôsobované medzinárodným obchodom, najmä prepravou tovarov. Ľudí v tejto súvislosti vyzval, aby uprednostňovali lokálny tovar.

Schwarzenegger počas svojho pôsobenia vo funkcii guvernéra Kalifornie (2003 - 2011) podporoval obnoviteľné zdroje a vytýčil si ciele na zníženie množstva výfukových plynov a emisií skleníkových plynov energie, pripomína BBC.

Iniciatívy v oblasti klímy podporuje aj po odchode z tejto funkcie, keď založil organizáciu Schwarzenegger Climate Initiative, ktorá má za cieľ zvyšovať povedomie o klimatickej kríze.