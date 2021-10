Svetová zdravotnícka organizácia o nadchádzajúcej zime: Toto by mali urobiť európske školy!

Školy v európskych krajinách by mali počas nadchádzajúcej zimy zostať aj napriek šíriacemu sa ochoreniu COVID-19 otvorené.

Mali by však dodržiavať náležité preventívne opatrenia, uviedla v piatok európska sekcia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) so sídlom v Kodani. "Vlaňajšie rozsiahle zatváranie škôl, ktoré narušilo vzdelávanie miliónov detí a dospievajúcich, narobilo viac škôd než osohu, najmä čo sa týka duševného zdravia a spoločenských vzťahov detí. Nesmieme zopakovať tie isté chyby," uviedol Hans Kluge, riaditeľ WHO pre európsky región, ktorý zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska či Turecka.

V priebehu minulého týdňa zaznamenala WHO markantný nárast nakazených koronavírusom vo viac než polovici štátov európskeho regiónu, a to vo všetkých vekových skupinách obyvateľstva. V ostatných svetových regiónoch počet infikovaných, naopak, už niekoľko týždňov klesá. WHO však zdôraznila, že aj v prípade znovuzavádzania epidemiologických reštrikcií by malo byť zatváranie škôl a prerušovanie prezenčného vzdelávacieho procesu až krajnou možnosťou. Pri uvoľňovaní opatrení by sa, naopak, školy mali otvárať ako prvé, odporúča európska sekcia zdravotníckej agentúry OSN.

V školách by sa však mali dodržiavať preventívne i represívne opatrenia proti šíreniu vírusu – vrátane dodržiavania fyzických rozstupov, častého umývania rúk, nosenia rúšok, adekvátneho vetrania a zintenzívnenia testovania –, a to najmä v oblastiach s nepriaznivou epidemiologickou situáciou. "Dlhodobé záujmy detí musia byť prioritou... Máme účinnejšie nástroje, aby sme čelili súčasnému nárastu počtu infikovaných, než je zatváranie škôl," zdôraznil Kluge vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke európskej sekcie WHO.

Medzi odporúčaniami, ktoré by mali zaistiť fungovanie škôl aj počas blížiacej sa zimy, je i zaočkovanie učiteľov a študentov vo veku 12–17 rokov, ktorí trpia vážnymi ochoreniami alebo sú v kontakte s dospelými s oslabenou imunitou. WHO pre túto vekovú kategóriu zatiaľ odporúča len vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech; k ostatným očkovacím látkam sa vyjadrí, až keď bude dostupných viac údajov z klinických štúdií.