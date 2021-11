Simon si myslel, že sa otrávil jedlom, pravda bola oveľa horšia: Desivé odhalenie!

Myslel si, že má len otravu jedlom, pravda bola oveľa hrozivejšia.

Brit Simon Kelly (37) začal pociťovať bolesti brucha prvýkrát, keď mu zomrel otec. Pripisoval to aj zlému psychickému stavu po strate najbližšieho. O pár mesiacov sa však ťažkosti vrátili, no muž im naďalej neprikladal veľkú dôležitosť. Domnieval sa, že sa len otrávil nejakým jedlom a skôr či neskôr mu to prejde.

K zlomu došlo, až keď sa rozhodol pre pretrvávajúce bolesti zájsť k lekárovi, ktorý predpokladal, že bude chudokrvný a urobil mu krvné testy. Tie však odhalili zdrvujúcu pravdu. Simonovi zistili rakovinu čreva v pokročilom štádiu a rozšírila sa mu už aj na žalúdok a pečeň. Ako informuje denník Daily Star, otcovi troch detí môže pomôcť len nákladná liečba v Nemecku. Preto jeho sestra Natasha rozbehla na stránke GoFundMe zbierku, pomocou ktorej pre svojho brata vyzbierala už približne 9-tisíc eur.

Simon už podstúpil niekoľko kôl chemoterapie, čoho následkom rapídne schudol. Kedysi pracoval ako IT konzultant, teraz však musí byť na dlhodobej PN, nádej na uzdravenie stále nestráca. "Je úžasný, stále myslí pozitívne, je okolo neho veľmi veľa lásky," uzatvára jeho sestra, ktorá mu je spolu s jeho manželkou Kamilou veľkou oporou.