Prehovoril svedok popravy vraha († 60): Ešte nikdy som niečo také nevidel, väzňovo utrpenie okamžite vyvolalo kritiku

Odsúdenec John Grant, ktorého vo štvrtok popravili v americkom štáte Oklahoma, sa zvíjal v kŕčoch a zvracal, než zomrel. Oznámili to tlačové agentúry s odvolaním sa na očitého svedka popravy.

Grantova poprava bola v tomto americkom štáte prvá po viac ako šesťročnej prestávke, ktorá nasledovala po nepodarených popravách v rokoch 2014 a 2015, pripomenula agentúra Reuters. V Oklahome sa popravuje zmesou troch látok, vpichnutých odsúdencovi. Tento smrtiaci koktail je podozrivý, že spôsobuje prílišné utrpenie, poznamenala agentúra AFP.

Šesťdesiatročný Afroameričan Grant bol v roku 2000 odsúdený na smrť za vraždu zamestnankyne väznice. Potom, čo poprave dal zelenú najvyšší súd, väzenské úrady v konzervatívnom južanskom štáte vpichli tri látky väzňovi, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho o 16:21 miestneho času (23:21 SELČ).

"Začal sa (John Grant) zvíjať v kŕčoch krátko po vpichnutí prvej látky," uviedol reportér americkej agentúry AP Sean Murphy, ktorý sa poprave prizeral. Odsúdenec podľa neho so sebou asi dvadsaťkrát šklbol a niekoľkokrát zvracal, než zomrel. "Bol som svedkom 14 popráv, ale ešte nikdy som niečo také nevidel," vyhlásil Murphy.

Odsúdencovo utrpenie okamžite vyvolalo kritiku. "Oklahoma pokazila svoje tri posledné pokusy o popravy pred šesťročnou prestávkou, ale nevyvodila z tejto skúsenosti žiadne poučenie," povedal AFP Robert Dunhan, ktorý vedie Informačné centrum o trestoch smrti (DPIC).

Väzenské úrady v Oklahome pred niekoľkými dňami v komuniké uisťovali, že ich spôsob popráv je "humánny a účinný" a že popravy môžu pokračovať. Advokát niekoľkých odsúdencov Dale Baich však varoval, že panujú vážne pochybnosti o utrpení spôsobovanom kokteilom v smrtiacej injekcii a tiež o tom, či je to v súlade s americkou ústavou, ktorá zakazuje kruté a neobvyklé tresty. Argumentoval, že súdny proces o tejto otázke by mal začať vo februári a dovtedy by štát nemal znovu popravovať.

Odvolací súd mu dal v stredu za pravdu a popravu zrušil. Ale úrady štátu Oklahoma sa okamžite obrátili na Najvyšší súd Spojených štátov, aby toto rozhodnutie zvrátil. A najvyššia inštancia bez toho, aby vysvetlila dôvody, dala poprave zelenú. Traja sudcovia ale dali jasne najavo, že nesúhlasia s konzervatívnou päťčlennou väčšinou.

Popravčia metóda v oklahomských väzniciach je pod paľbou kritiky od apríla 2014, keď odsúdený Clayton Lockett pri vykonávaní rozsudku smrti trpel kŕčmi, zatínal zuby a dokonca sa pokúšal zdvíhať hlavu z ležadla. Po zhruba 40 minútach zjavného utrpenia zomrel na infarkt. V januári 2015 sa iný odsúdenec, Charles Warner, sťažoval, že mu "horí telo", než zomrel. Ukázalo sa, že väznica dostala zlú smrtiacu látku. Tento omyl sa skoro zopakoval v septembri 2015, poprava bola na poslednú chvíľu odložená.

Podľa právnikov odsúdencov midazolam nie je vhodný ako anestetikum, pretože nevyvoláva potrebnú úroveň bezvedomia pri operáciách, a teda nemôže byť využívaný ani pri popravách. Aj pri Grantovej poprave bol prvou vstreknutou látkou midazolam.

Avšak úrady v štáte Oklahoma vlani dokončili novú popravčiu metódu a na tento rok stanovili niekoľko popráv odsúdencov, počnúc Johnom Grantom. Ten v roku 1998 zabil skrutkovačom ženu pracujúcu v jedálni väzenia, kde si odpykával trest za ozbrojenú lúpež. "Teraz aspoň začíname dosahovať spravodlivosť pre našich milovaných," okomentovala Grantovu popravu dcéra zavraždenej ženy, ktorá podľa médií tiež pracuje vo väzenskej jedálni. "Trest smrti je o ochrane všetkých potenciálnych budúcich obetí. Dokonca aj potom, čo bol Grant odstránený zo spoločnosti, sa za mrežami dopustil násilného zločinu, ktorý si vyžiadal nevinný život. Modlím sa, aby spravodlivosť zvíťazila pre všetky obete," dodala Pamela Gay Carterová podľa agentúry AP.