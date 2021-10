Poľskí poslanci majú na stole návrh o zákaze pochodov homosexuálov: Napätie sa dá krájať

Sejm, dolná komora poľského parlamentu, do štvrtkovej noci debatovala v prvom čítaní o návrhu zákona zakazujúceho zhromaždenia a pochody na podporu práv sexuálnych menšín, označovaných skratkou LGBT.

O predlohe, ktorú sa snaži presadiť ultrakonzervatívna nadácia Život a rodina, majú poslanci hlasovať v piatok popoludní, uviedla televízia TVN 24 na svojom webe.

Návrh zákona zvaný Stop LGBT, ktorý je novelou zákona o práve zhromažďovacom a niekoľkých ďalších zákonov, predstavil splnomocnenec občianskej zákonodarnej iniciatívy Krzysztof Grzegorz Kasprzak zo spomínanej nadácie. Po jeho vystúpení vicemaršál Sejmu Wlodzimierz Czarzastu z opozičnej Novej Ľavice, ktorý riadil zasadnutie, vyhlásil, že to bolo "najodpornejšie vystúpenie", aké počas posledných rokov v snemovni počul.

"Dlhodobým cieľom lobby LGBT je zničiť manželstvo a rodiny a všetok prirodzený spoločenský poriadok," tvrdil Kasprzak, ktorý zdôraznil, že návrh zákona podporilo svojimi podpismi 140-tisíc poľských občanov. "Iniciátori návrhu a jeho signatári odmietajú zásady politickej korektnosti. Nehodláme počúvať obvinenia zo strany ľavice z mýtickej homofóbie. Nehodláme sa ospravedlňovať za výraz ideológie LGBT, pretože to sú vraj ľudia a nie ideológia. Za každou ideológiou stoja ľudia, tak ako stáli za komunistickou a nacistickou ideológiou. Ľudia sú nositeľmi ideí, občas sú to idey dobré, občas zlé. V prípade ideológie LGBT sú extrémne zlé. Máme dočinenia s ďalšou verziou vznikajúcej totality," tvrdil podľa TVN 24.

Kritizoval ďalej "propagandu homosexuality", ktorú označil za "útok na civilizáciu, na cirkev a na normálnych ľudí". Dopodrobna podľa televízie popísal rôzne brutálne zločiny a varoval, že sa stanú aj v Poľsku, "ak nezastavíme hnutie LGBT!".

"Republika bude taká, akú vychováme mládež. Preto musíme dbať o jasné posolstvo budúcim generáciám. Chceme normálnosť, chceme, aby sa v našej krajine konali slušné veci, ktoré vyrastajú z našej tradície, našich koreňov, nášho poľského vlastenectva," vyhlásil v mene poslaneckého klubu vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) poslanec Piotr Kaleta. "Ak počujem, že nie sme pokrokovou krajinou, pretože my také veci neuznávame, že sme stredovek, potom chcem byť v stredoveku, pretože to je normálna doba," dodal s tým, že "predložený návrh možno v tejto podobe nie je dokonalý", ale mal by postúpiť do snemovných výborov, a za to budú poslanci PiS hlasovať.

Magdalena Filiksová z opozičnej Občianskej koalície predlohu odmietla ako "hanebnú". "Je to čierny deň v dejinách Poľska, keď snemovňa musí rokovať o návrhu, ktorý by v demokratickom štáte nikdy nemal vidieť denné svetlo, pretože sa šokujúcim spôsobom nezhoduje so zásadnými normami ochrany ľudských práv a navrhnuté riešenia postihujú slobodu slova a zhromažďovanie a zákaz diskriminácie," vyhlásila. Upozornila tiež, že predloha je v rozpore s medzinárodnými záväzkami krajiny.

Jej kolegyňa Monika Rosová usúdila, že návrhom by sa mala zaoberať prokuratúra a vyzvala na ochranu dvoch miliónov poľských občanov a občianok z komunity LGBT. "V týchto rodinách sú vychovávané tisíce detí, ktoré milujú svojich rodičov a rodičia milujú ich. Stojíme na strane týchto detí vychovávaných pármi rovnakého pohlavia," povedala. "Hľadáte pedofilov? Hľadajte ich v cirkvi!" vyzvala vládny tábor.

"Je to strašný, homofóbny, právny nepodarok, presýtený nenávisťou," vyhlásila o predlohe Anna Mária Žukowská z opozičnej Ľavice a vyzvala na odmietnutie návrhu. Ďalšie opozičné poslankyne upozorňovali, že sloboda zhromažďovania patrí každému občanovi demokratického štátu.

Na záver rozpravy sa slova chopila Kaja Godeková zo spomínanej nadácie Život a rodina, aby zdôraznila, že verejný priestor by mal byť spravovaný na základe "skutočných hodnôt". Za výsmech ustanovením poľskej ústavy o ochrane rodiny označila, že polícia chráni pochody LGBT a púšťa slzný plyn na protidemonštrácie. LGBT podľa nej tiež nesú vinu za samovraždy dospievajúcej mládeže.