Chvíle s otcom sa zmenili na tragédiu: Tínedžer († 15) sa zrútil do vody, všetko bolo márne

Chvíle otca so synom sa skončili tragédiou. Len 15-ročný tínedžer počas rybačky spadol do rieky. Otec okamžite zalarmoval pomoc a začala sa veľká pátracia akcia.

Ako uvádza portál People, tínedžer Kameron Stenzel bol 11. októbra na rybačke so svojím otcom. Dvojica si užívala spoločné rodinné chvíle pri kanadskej rieke Niagara, keď sa zrazu mladík pošmykol a zrútil sa do vody. Jeho otec Scott sa mu okamžite snažil pomôcť, avšak sám bol bezmocný.

„Vlákno z Kameronovho rybárskeho prútu sa očividne zamotalo a on sa ho pokúšal vyslobodiť, keď skĺzol do rieky Niagara a strhol ho prúd. Otec sa mu snažil pomôcť, ale nepodarilo sa mu ho zachrániť,“ uviedol policajný detektív New York State Park seržant Brian Nisbet. Nasadené boli pátracie zložky, ktoré sa 15-ročného tínedžera pokúšali nájsť 4 dni.

Po zúfalých nekonečných dňoch polícia našla bezvládne telo a ich obavy potvrdili najhoršie. Išlo o nezvestného 15-ročného Kamerona Stenzela. „Neviem si predstaviť, čo otec prežíva. Zoberiete svojho syna na rybačku a skončí sa to tragédiou. Je to hrozná, hrozná nehoda,“ povedal policajný major Clyde Doty.

Brat trúchliaceho otca Scotta vytvoril zbierku na portáli GoFundMe. „Snažím sa vyzbierať peniaze, aby som pomohol môjmu mladšiemu bratovi Scottovi zaplatiť pohrebné náklady pre jeho syna Kamerona. Akékoľvek dary na pohreb by pomohli,“ uviedol. Kameronov otec sa podelil o slová vďačnosti a odkázal, že „každý, kto zdieľal, daroval alebo poslal milé slovo“, bol pre neho hrdina. „Sú to tie malé činy, ktoré mi dodávajú silu a pokoj počas tejto hroznej tragédie," odkázal všetkým trúchliaci otec.