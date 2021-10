Nehoda na Muskovej vesmírnej lodi! Posádka na tento zážitok nikdy nezabudne

Je druhý najbohatší človek na svete. Má úspešnú vesmírnu firmu SpaceX. Ale ani Elonovi Muskovi (50) sa nedarí vychytať všetky detaily.

Jeden dosť zásadný zlyhal počas misie Inspiration 4. Ukázalo sa, že na obežnej dráhe sa pokazilo WC a moč z neho zatiekol pod podlahu vesmírnej lode.

Človek v kozme potrebuje tri istoty. Samozrejmosťou je záruka bezpečného návratu domov, dostatok zásob jedla na palube vesmírnej lode a v neposlednom rade plne funkčná toaleta. Posádka prvého civilného letu v rámci misie Inspiration 4 spoločnosti SpaceX však také šťastie s WC nemala. Civilná posádka úspešnej misie, ktorú tvorili profesorka Sian Proctor (51), zdravotná sestra Hayley Arceneaux (29), veterán Chris Sembroski (42) a podnikateľ Jared Isaacman (38), na tento zážitok nikdy nezabudne. V kapsule Resilience miliardára Elona Muska minulý mesiac krúžili okolo Zeme tri dni. Netušili však, že im z toalety uniká ich vlastný moč. Viceprezident SpaceX William Gerstenmaier uviedol pre denník The New York Times, že telesné tekutiny zozbierali spod podlahy kapsuly. „Ani sme si to nevšimli, posádka si to nevšimla, až keď sme stroj dostali späť,“ prezradil Gerstenmaier.

Problémom bola podľa všetkého odpojená hadička od toalety. Moč tak bez povšimnutia unikal a zhromažďoval sa pod podlahovými panelmi. Isaacman informoval, že systémy kozmickej lode varovali posádku v kozme pred závažným problémom, no ten sa podarilo odhaliť až po ich návrate na Zem. Spoločnosť problém vyriešila privarením hadičky na splachovanie moču k WC. Muskova spoločnosť v rámci novej misie Crew-3 využila rovnaký systém toalety pre svoju ďalšiu kapsulu Endurance. Tá s opraveným záchodom vyvezie astronautov NASA na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) koncom októbra.

Prvá civilná misia do vesmíru

- Inspiration 4 bola prvou misiou na obežnej dráhe Zeme, ktorá nemala na palube profesionálneho astronauta zo štátnej agentúry. Miliardár Jared Isaacman chcel pomocou nej vyzbierať peniaze pre detskú nemocnicu v Memphise.

Misia Inspiration 4

Kapsula: Crew Dragon Resilience

Crew Dragon Resilience Výrobca: SpaceX

SpaceX Trvanie: 16. - 18. septembra 2021

16. - 18. septembra 2021 Dĺžka letu: 2 dni a 23 hodín

2 dni a 23 hodín Členovia posádky: 4

Posádka

1. Jared Isaacman Zakladateľ a šéf Shift 4 Payments

2. Chris Sembroski Vyhral letenku v žrebovaní

3. Hayley Arceneaux Zdravotníčka, v detstve prekonala rakovinu

4. Sian Proctor Profesorka, vyhrala letenku v súťaži

Raketa Falcon 9