Odborníci otvorene o streľbe na pľaci: Alec Baldwin porušil kľúčové pravidlo! Čaká ho nočná mora

Tragédia, ktorá otriasla Hollywoodom. Americký herec Alec Baldwin počas nakrúcania filmu Rust vystrelil zo zbrane, ktorá mala byť rekvizitou. To, čo sa stalo potom, si nikto nepredstavoval ani v najhoršom sne.

Zbraň bola nabitá ostrou muníciou, ktorá tam nemala čo robiť. Náboj zasiahol 42-ročnú kameramanku Halynu Hutchinsovú do brucha, ktorá, žiaľ, svojim zraneniam podľahla. Ako sa toto mohlo stať? Podľa informácií portálu New York Post, 63-ročný herec Baldwin na pľaci porušil pravidlo číslo 1. Nemal mieriť zbraňou na iného človeka, a to aj v prípade, že verí, že je to bezpečné. O tejto skutočnosti informovali hollywoodski bezpečnostní experti.

Herca teraz bude pravdepodobne čakať množstvo opletačiek s právnikmi vrátane možných trestných obvinení ako muž, ktorý stlačil spúšť a zároveň ako výkonný producent zodpovedný za bezpečnosť pri nakrúcaní. „Nabitá alebo nenabitá zbraň nikdy nemôže mieriť na inú ľudskú bytosť,“ povedal pre The Post hollywoodsky konzultant pre strelné zbrane Bryan Carpenter. Z bezpečnostných dôvodov sú všetky ostré strelné zbrane používané v televíznych a filmových produkciách zvyčajne namierené na fiktívny bod, nie na vybavenie, hercov alebo štáb, poznamenal Carpenter.

Bývalý filmár a bývalý člen amerického národného streleckého tímu Peter Lake zvalil vinu na Baldwina. „S Alecom Baldwinom to vyzerá veľmi zle. Kapitán Titanicu mal aspoň dosť rozumu na to, aby sa potopil s loďou,“ poznamenal.

Ako informuje šerif okresu Santa Fe, Baldwinovi bolo na pľaci povedané, že je bezpečné použiť zbraň. Tieto slová mali odznieť len krátko predtým, ako z nej vystrelil a došlo k tragédii. Napriek tomu, že malo ísť o omyl, Baldwin teraz môže čeliť vážnym problémom. „Ako výkonný producent ste v pozícii kontroly a môžete byť trestne stíhaní,“ povedal právnik Joseph Costa. „Je to ekvivalent jazdy pod vplyvom alkoholu. To znamená, že niekto možno nemal v úmysle spôsobiť veľké škody, ale urobil ich,“ dodal. Ďalšia právnička dodala, že Aleca Baldwina čaká „nočná mora“.

Produkcia mala údajne už predtým problémy so svojimi strelnými zbraňami a všeobecnou bezpečnosťou na scéne. Prípad ohľadom smrti kameramanky priamo na pľaci budeme aj naďalej sledovať.