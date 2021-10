Koronavírus trápi svet už takmer dva roky: Podľahlo mu viac ako 5 miliónov ľudí!

Celkový počet úmrtí spôsobených koronavírusom celosvetovo presiahol päť miliónov, informovala vo štvrtok agentúra TASS s tým, že to vyplýva z jej výpočtov založených na oficiálnych vyhláseniach úradov a záveroch odborníkov a médií.

"K dnešnému dňu bolo na celom svete zdokumentovaných 5 002 643 úmrtí spôsobených ochorením COVID-19, čo je porovnateľné s počtom obyvateľov Ríma a Paríža dohromady. Celkovo od začiatku pandémie bol vírus zistený u viac ako 245 miliónov ľudí," uviedol TASS.

Nový druh koronavírusu po prvý raz identifikovali koncom roka 2019 v stredočínskom meste Wu-chan. Čína popiera možnosť, že by koronavírus pochádzal z laboratória vo Wu-chane. Naopak, tvrdí, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) by radšej mala v tejto súvislosti upriamiť pozornosť na americké vojenské laboratóriá.