Babičku (82) a jej manžela (36) z Egypta trápi odlúčenie: Viem, že ma nepodvádza!

Už to bude rok! Presne takú dobu je od seba odlúčená známa dvojica, ktorá sa dostala na titulky novín kvôli obrovskému vekovému rozdielu a pikantnostiam zo spálne, o ktorých sa neboja hovoriť.

82-ročná Iris Jones a jej 36-ročný zajačik Mohamed Ahmed sa spoznali cez skupinu na Facebooku. Po piatich mesiacoch vitálna babička odletela za Mohamedom do Káhiry. Okamžite si padli do oka a aj napriek neprajníkom sa rozhodli svoj vzťah spečatiť.Kto by si však myslel, že to ich vzťah ukončí, je na omyle. Pár takto žije už takmer rok,

Napriek tomu, že sú od seba hrdličky vzdialené tisíce kilometrov, každý deň si telefonujú alebo chatujú na Facebooku. „Bol by to koniec sveta,“ reagovala Iris na myšlienku, že by jej láske víza neudelili. Ako pre The Sun uviedla, rozhodnúť o ich osude by malo ministerstvo vnútra v novembri. „Chcú od nás dôkazy nášho vzťahu a tých my máme veľa. Chcú od nás vedieť, kde bude po príchode bývať. To nie je problém, pretože mám vlastný bungalov. Chcú od neho tiež, aby mal dobrú angličtinu, test už zvládol,“ uviedla Iris a dodala, že musí mať 64-tisíc libier, čo je tiež jedna z ich požiadaviek, ak chce niekto prichýliť cudzinca.





Babička, ktorá má dvoch synov vo veku 50 rokov, však trvá na tom, že ich láska je skutočná a že ju jej vyvolený nepodvádza. „Viem, že si ľudia myslia, že som stará a hlúpa a že Mohamed ma využíva. No ja nie som ten typ ženy, ktorý by sa nechal klamať. Nikdy odo mňa nepýtal žiadne peniaze a naše výdavky si delíme spoločne,“ priznala Iris, ktorá v januári v otvorenom rozhovore šokovala, keď začala rozoberať pikantnosti z vlastnej spálne.

„Môžeme to robiť len tak, že ja ležím a on je na mne. Inak by ma to veľmi bolelo a mala by som z toho modriny," uviedla a neskôr tému svojho sexuálneho života vytiahla opäť. „Vychutnávala som si Holly a Phila (moderátorská dvojica relácie This Morning na stanici ITV, kde bola Iris hosťom), keď som im hovorila, že s Mohamedom to robíme v polohe podobnej „na psíka“. Mohamed je môj faraón. Je to čistý Egypťan. Je veľmi, veľmi sexi. Je to úžasný muž,“ zakončila Iris, ktorá už túžobne očakáva, že jej vyvolenému schvália víza a ich láske už nič nebude brániť.