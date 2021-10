Trump mladší komentoval obľúbenú tému spojencov exprezidenta: USA začínajú pripomínať 80. roky v Československu

Najstarší syn amerického exprezidenta Donalda Trumpa prirovnal aktuálne dianie v Spojených štátoch k svojim spomienkam na 80. roky v komunistickom Československu.

Donald Trump mladší pri vystúpení v televízii Newsmax uviedol, že v obchodoch v USA sa teraz začínajú objavovať rovnako prázdne regály, aké vídal počas prázdnin u svojich českých starých rodičov.

USA podobne ako mnoho ďalších krajín v nadväznosti na koronavírusovú krízu zažívajú problémy s dodávkami najrôznejšieho tovaru od stavebných materiálov po lieky. Nedávny článok časopisu The Atlantic v tejto súvislosti hovorí o "nedostatku všetkého", zatiaľ čo vo vysielaní amerických televízií sa objavujú fotografie vyprázdnených políc v obchodoch.

Trump junior v utorok situáciu komentoval v rozhovore s bývalým poradcom svojho otca Sebastianom Gorkom. "Začíname teraz v Amerike vídať tie prázdne regály, ktoré som v 80. rokoch zažil vo vtedajšom komunistickom Československu," povedal syn amerického exprezidenta.

Trump mladší v detstve opakovane trávil časť letných prázdnin v Československu, odkiaľ pochádza jeho matka Ivana. Podľa denníka The New York Times si obľúbil svojho starého otca Miloša Zelníčka, pričom u neho doma neďaleko Prahy býval šesť až osem týždňov v kuse. "Moji starí rodičia okúsili slobody a požehnania, ktorých sa nám dostávalo tu v tejto krajine, a snažili sa, aby som to videl a pochopil," uviedol v utorkovom interview.

Aktuálne problémy dodávateľských reťazcov sú pre politických a mediálnych spojencov exprezidenta Trumpa obľúbenou témou, pričom bývajú prezentované ako ďalšia kríza spôsobená Joeom Bidenom. Web PolitiFact, ktorý overuje pravdivosť tvrdení politikov a médií, minulý týždeň upozornil, že televízia Newsmax a Fox News pritom na ilustráciu súčasných problémov v USA použili aj fotografie prázdnych regálov z minulého roka, vrátane snímok zhotovených v zahraničí.