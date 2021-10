Vo Viedni sa tento rok tradičné vianočné trhy uskutočnia: Aké budú platiť pravidlá?

Nové predpisy v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré v Rakúsku vstúpia do platnosti od novembra, tento rok umožnia v tejto krajine aj konanie tradičných viedenských vianočných trhov. Informovala o tom v stredu agentúra APA.

Pravidlá sú podľa rakúskeho ministerstva zdravotníctva prispôsobené tak, že nebude potrebné žiadne oplotenie. Viedenské vianočné trhy spravidla začínajú v polovici novembra. Rakúska metropola v súčasnosti s prevádzkovateľmi vianočných trhov spolupracuje na jednotnom koncepte prevencie, ktorý by bol základom pre všetky takéto podujatia, uvádza sa vo vyhlásení štátneho radcu pre zdravotníctvo Petra Hackera. Zo súčasného pohľadu nebude nevyhnutné na nadchádzajúcich trhoch dodržiavať pravidlo 2G – teda vstup povolený len osobám zaočkovaným proti koronavírusu alebo zotaveným z ochorenia COVID-19 – a povinnosť nosenia rúška, závisí to však od epidemiologickej situácie, píše APA.

Mesto Viedeň ráta s tým, že vzhľadom na odlišnú štruktúru viedenských vianočných trhov budú aj rozdielne implementačné koncepty v súvislosti s opatreniami. V tejto súvislosti by bola podľa neho zmysluplná kontrola vstupu prostredníctvom náramkov. Mesto zdôraznilo, že sa vo Viedni oplatilo už skôr pristúpiť k prísnejším opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Cieľom týchto opatrení nie je obťažovanie ľudí, ale vytvorenie rámcových podmienok, ktoré umožnia vrátiť sa do normálneho života do najväčšej možnej miery, píše APA.