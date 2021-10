Vydražia prvú známku na svete: Poriadne mastná suma!

Bola to vôbec prvá poštová známka na svete, ktorá sa dala nalepiť.

Penny Black z roku 1840 ide teraz do aukcie. Očakáva sa, že vynesie takmer 7 miliónov eur. Bola maličká a stála iba jednu penny, no aj tak vyvolala revolúciu v poštových službách. Dovtedy museli ľudia zásielku doniesť na poštový úrad a zaplatiť za jej odoslanie. Známku stačilo nalepiť a list hodiť do poštovej schránky. Táto je jednou z troch zachovaných z úplne prvého aršíka, ktorý vytlačili. Je datovaná 6. mája 1840.