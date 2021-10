Nové nariadenie v Rakúsku: Do práce len s covid pasom!

Viaceré štáty Európy reagujú na zhoršujúcu sa situáciu sprísňovaním opatrení.

V Rakúsku sa napríklad od 1. novembra nedostanete do práce bez tzv. zeleného pasu. Týka sa to všetkých, ktorí v práci prichádzajú do styku s inými ľuďmi. Dokonca aj zamestnanci, ktorí sú celý deň úplne sami v kancelárii, ale môžu niekoho stretnúť napríklad v kantíne alebo na vrátnici, musia mať zelený pas. Ten zaznamenáva, či jeho držiteľ je očkovaný, prekonal ochorenie COVID-19, alebo je negatívne testovaný. Výnimku má iba niekoľko profesií, napríklad kamionisti, ktorí sú v kabíne nákladného auta sami.

„Nemôžeme dopustiť, aby boli ľudia vystavení riziku infekcie koronavírusom na pracovisku,“ zdôvodnil opatrenie rakúsky minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein. Rakúsko používa vlastný preukaz nazvaný Grüner Pass, čiže zelený pas. Doň zaznamenávajú tri G - Geimpft, Getestet, Genesen, čo zodpovedá nášmu OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný. Rakúsko uznáva aj európsky digitálny covid certifikát.

Nariadenie vstupuje do platnosti od 1. novembra, ale bude platiť dvojtýždňové prechodné obdobie. To znamená, že do 14. novembra môžu vstúpiť na pracovisko aj ľudia bez zeleného pasu, ale musia mať respirátor FFP2. Po tomto dátume už ľudia v práci respirátory nosiť nemusia. Znamená to napríklad, že pracovníci supermarketov so zeleným pasom si budú môcť masky zložiť. Zákazníci ich stále musia mať.