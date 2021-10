Fínski vedci vyvinuli novú metódu pestovania kávy: Ochutnať ju zatiaľ môže len pár vyvolených

Fínski vedci vyvinuli novú metódu produkcie "udržateľnej" kávy, ktorá by sa mala namiesto plantáží pestovať v laboratóriách.

To by mohlo odstrániť množstvo environmentálnych problémov súvisiacich s masovou výrobou jedného z najobľúbenejších nápojov na svete, informovala v stredu agentúra AFP.

Táto káva nevyrastá z kávových bôbov, ale zo zhluku buniek kávovníka v bioreaktore, v ktorom sa prísne kontrolujú podmienky rastu vrátane teploty, svetla a hladiny kyslíka. Keď sa táto káva upraží, pripravuje sa rovnakým spôsobom ako bežná káva. "Je to skutočne káva, pretože v tomto produkte nie je nič iné len kávový materiál," povedal pre AFP Heiko Rischer, ktorý vedie tím vedcov z fínskeho technického výskumného centra VTT.

Výskumníci využili rovnaký spôsob tzv. bunkového poľnohospodárstva, aký sa využíva na produkciu mäsa v laboratórnych podmienkach, ktorá si nevyžaduje zabíjanie hospodárskych zvierat. Minulý rok jeho predaj po prvý raz povolili úrady v Singapure.

"Samozrejme, že káva je problematickým výrobkom," povedal Rischer. Čiastočne je to podľa neho spôsobené tým, že zvyšujúce sa globálne teploty znižujú produktivitu existujúcich plantáží, čo núti pestovateľov kávy, aby odlesňovali čoraz väčšie plochy dažďových pralesov. Hľadanie alternatív je podľa Rischera potrebné aj vzhľadom na problémy spojené s diaľkovou prepravou a využívaním fosílnych palív.

Fínski vedci pripravujú kompletnejšiu analýzu toho, do akej miery by bol ich produkt udržateľný aj pri masovej výrobe. Domnievajú sa, že v porovnaní s konvenčnou kávou by si jej produkcia v laboratóriách vyžadovala menej zdrojov a pracovníkov. "Vieme už to, že množstvo spotrebovanej vody je omnoho nižšie, ako je potrebné pri pestovaní (kávy) na plantáži," uviedol Rischer.

Momentálne môžu túto "laboratórnu" kávu ochutnávať len členovia špeciálne trénovaného panela senzorických analytikov. Povolené majú ale túto kávu len "ochutnať a vypľuť, nemôžu je prehltnúť", uviedol vedec Heikki Aisala, podľa ktorého je bunková káva oproti tej bežnej menej horká. Je to, ako vysvetľuje, spôsobené o trochu nižším množstvom kofeínu.

Vedúci výskumu odhaduje, že potrvá minimálne štyri roky, kým káva fínskych vedcov získa oficiálne schválenie od miestnych úradov. Fínsko patrí podľa údajov analytickej skupiny Statista k jedným z najväčších konzumentov kávy na svete - tamojší obyvatelia spotrebujú za rok v priemere desať kíl kávy na osobu.