Dievča je ako Mulan z rozprávky, klame o svojom pohlaví: Čo sa za tým skrýva?

Veď to je hotová Mulan z rozprávky! Toto dievča klamalo o svojom pohlaví. Ľuďom padli sánky, keď sa dozvedeli príčinu.

Ako informuje New York Post, 13-ročné dievčatko sa svojou odvahou podobá na rozprávkovú Mulan. Rozhodla sa klamať o svojom pohlaví, pretože sa chcela dostať do chlapčenskej speváckej skupiny.

„Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí mi verili,“ napísala Fu Jiayuan na mikroblogovacej platforme Weibo. Túžila sa dostať do výcvikového tábora YGN Youth Club, náročného programu, ktorý trénuje chlapcov vo veku 11 až 13 rokov. Zaoberajú sa tam tancom, vokálnymi schopnosťami, ktoré z nich neskôr spravia hviezdy.

Nebola súčasťou žiadnej chlapčenskej skupiny, no dostala sa do spomínaného tábora. Objavila sa aj vo videách o tréningoch. Bola v nich ostrihaná úplne na krátko. Toto krytie jej však dlho nevydržalo. Viacero ľudí poukázalo na to, že je to v skutočnosti dievča. YGN Youth Club povedal, že Fu ich dokázala obalamutiť, lebo konkurzy prebiehali online formou kvôli pandémii COVID-19. "Naši zamestnanci boli nedbalí v pracovnom procese. V budúcnosti budeme prísne dodržiavať pravidlá a predpisy spoločnosti," píše sa vo vyhlásení.

Pre mladú Číňanku to bola tvrdá rana a zaprisahala sa, že v budúcnosti už nebude súčasťou zábavného priemyslu. Svojou odvahou ale pritiahla mnoho pozornosti. Ľudia ju považujú za rozprávkovú Mulan - čínsku ľudovú hrdinku. Aj táto slečna sa vydávala za chlapca, aby zastavila inváziu Hunov do Číny, keď bol jej otec príliš slabý na to, aby bojoval.