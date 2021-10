Český minister zdravotníctva hovorí o epidémii neočkovaných: Sme v rizikovom scenári

Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch na utorňajšej tlačovej konferencii označil súčasné šírenie koronavírusu v krajine za epidémiu neočkovaných.

Zároveň kritizoval tých obyvateľov, ktorí odmietajú očkovanie proti covidu, a pritom ešte neprekonali ochorenie COVID-19. Informoval o tom spravodajský portál ČT24. "Sme v rizikovom scenári, to je nesporné," uviedol Vojtěch. Dodal, že takéto riziko hrozí i v budúcnosti z dôvodu "nižšej preočkovanosti najmä v strednej generácii, ale i vyčerpaním ochranného efektu po prvovakcinácii". Minister vyslovil domnienku, že ak by počet zaočkovaných dosiahol 90 percent, mohli by sa zrušiť všetky protipandemické opatrenia.

Dodal, že už neplatí, že by sa nákaza aktuálne šírila hlavne medzi mládežou. "Vírus sa nešíri exkluzívne v mladej populácii, ale rastie nálož vírusu i v populácii stredného veku do 50 rokov – tam sú nárasty značné," uviedol. Riaditeľ českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek varoval, že pribúda nakazených v strednom veku aj seniorov, pričom medzi nimi prevažujú nezaočkovaní. Približne 75 percent novonakazených tvoria podľa neho nezaočkované osoby.

Z aktuálnych dát vyplýva, že vakcína chráni proti nákaze na 76 percent a proti ťažkému priebehu ochorenia má účinnosť 77 percent. Odhaduje, že v nasledujúcich dňoch môže v priemere pribúdať okolo 5000 nakazených denne a vo vrcholiacej fáze to môže byť i vyše 7000.

Podľa Dušeka sa počet infikovaných v ČR začne znižovať najneskôr na konci roka - v tej dobe by mohlo v nemocniciach ležať vyše 2000 pacientov s covidom - aktuálne ich je 1055. "Ak by sme boli hypoteticky stopercentne zaočkovaní, videli by sme vo všetkých ukazovateľoch maximálne tretinové čísla. V nemocniciach by boli len veľmi malé počty pacientov a do budúcnosti by nehrozilo zahltenie lôžkovej starostlivosti," predpovedal. V ČR pribudlo za pondelok 4262 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo predstavuje výrazný nárast (o 1733) oproti údajom spred týždňa. V nemocniciach leží po prvý raz od mája vyše 1000 pacientov s covidom, z toho 156 je vo vážnom stave.