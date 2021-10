Hongkong plánuje sprísniť proticovidové pravidlá: Chce sa otvoriť Číne

Hongkong plánuje sprísniť protipandemické opatrenia, aj keď tam už dlhší čas neevidujú lokálne ohniská nákazy.

Ako oznámila v utorok na tlačovej konferencii šéfka hongkonskej vlády Carrie Lamová, cieľom je jednak priblížiť sa pravidlám platným v Číne, a jednak úsilie o zaistenie možnosti cestovania medzi pevninskou Čínou a Hongkongom bez povinnej karantény. Informovala o tom agentúra AP. Hongkong podľa Lamovej posilní trasovanie kontaktov nakazených koronavírusom – ľudia budú musieť napríklad vo vládnych budovách používať aplikáciu LeaveHomeSafe, ktorá zaznamenáva prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov.

Sprísniť chcú tiež karanténne pravidlá s tým, že po novom by výnimky z izolácie mali platiť len pre pracovníkov pohotovostných služieb alebo pre zamestnancov nevyhnutných odvetví, akým je napríklad logistika. "Čoskoro oznámime, že sa zruší väčšina výnimiek z karantény, udelených špecifickým skupinám návštevníkov prichádzajúcich zo zahraničia a z pevninskej (Číny)," citovala vyjadrenie Lamovej agentúra AFP. V súčasnosti medzi ľudí oslobodených od karantény patria i posádky leteckých spoločností, vedúci pracovníci v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, riaditelia štátnych spoločností, ako aj členovia posádok nákladných a osobných lodí.

V Hongkongu od začiatku roka nezaznamenali nijaké rozsiahlejšie ohnisko covidu a v posledných mesiacoch tam nedošlo ani k žiadnemu lokálnemu prenosu nákazy. Napriek tomu tam platia výrazné obmedzenia medzinárodnej prepravy, pričom cestujúci z vysokorizikových krajín – napríklad zo Spojených štátov – musia podstúpiť 21-dňovú karanténu. Väčšina ľudí musí absolvovať karanténu v hoteli v rozsahu 14–21 dní.

Pre Hongkong je však obnova cestovania s Čínou bez následnej karantény hlavnou prioritou, ktorá predchádza otvoreniu medzinárodného cestovania. "Ak by Hongkong zmiernil hraničné kontroly pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia alebo by prijal také kroky ako iné krajiny... potom by sa znížili šance na obnovenie cestovania s pevninskou (Čínou)," poznamenala Lamová. Čína v rámci boja proti pandémii COVID-19 zaviedla tvrdé lockdowny, karanténu či povinné testovanie a tiež uzavrela svoje hranice pre cudzincov. Britský denník Financial Times cez víkend citoval zdroj z prostredia čínskej vlády, ktorý uviedol, že Peking chce svoje hranice nechať uzavreté až do zjazdu Komunistickej strany Číny, ktorý sa bude konať v novembri 2022.