Dievčinu sotil z mosta žiarlivý kamarát: Hororová noc jej zmenila celý život!

Stačil jediný moment a celý život sa jej obrátil naruby.

Britka Emily Holliday (20) bola obyčajné veselé a zdravé dievča ako jej rovesníčky. Všetko ale zmenila jedna osudová noc.

Dievčina pred tromi rokmi odišla na párty so skupinou kamarátov, domov sa už zdravá nevrátila. Počas toho, ako sa partia vracala domov, jej nemenovaný kamarát začal vyvádzať, ako zmyslov zbavený, informuje britský denník The Sun. Emily mal obviňovať z toho, že podvádzala jej vtedajšieho priateľa. Zrazu ju zdvihol a prehodil cez mostík. Vydesená Emily z takmer 8-metrovej výšky dopadla na chodník. "V tej chvíli som počula masívne prasknutie v oblasti mojej chrbtice, necítila som nič a vedela som, že to neveští nič dobré. Prebudila som sa v nemocnici a lekári mi oznámili, že už nikdy nebudem môcť chodiť," spomenula si na najhoršiu chvíľu jej života.

Emily skončila paralyzovaná od hrudníka nadol. Tínedžer, ktorý ju sotil z mosta prijal zodpovednosť za ublíženie na zdraví a vyhol sa väzeniu. Dostal dvojročný príkaz na účasť v programe pre rehabilitáciu mládeže. Poškodenej sa však tento trest nezdá dostatočný. "Som veľmi sklamaná. Nemyslím si, že je fér, že človek, ktorý mi úplne zmenil život, sa vyhol väzeniu," skonštatovala mladá žena. Napriek tomu však neprestala myslieť pozitívne. "Stratila som úplne všetko, už nemám žiadny sociálny život. Na druhej strane som šťastná, že som vôbec ešte stále tu. Dostala som druhú šancu na život," uzavrela.