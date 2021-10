Ide do tuhého: Schváli lieková agentúra tabletku proti ochoreniu COVID-19?

Farmaceutická firma Merck požiadala Európsku liekovú agentúru (EMA) o schválenie tabletky proti ochoreniu COVID-19.

Podľa vyhlásenia, ktoré spoločnosť zverejnila v pondelok, už EMA začala zrýchlený registračný proces. V prípade schválenia by sa pilulka pod označením molnupiravir stala prvým liekom na ochorenie COVID-19, ktorý nie je potrebné podávať injekčne alebo intravenóznou infúziou.

O registráciu tejto tabletky spoločnosť Merck tento mesiac požiadala aj americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA). Liek je určený pre dospelých ľudí s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, ktorým by mohol hroziť vážny priebeh alebo hospitalizácia. Tabletka, ktorú by si pacienti mohli vziať doma, keď sa u nich začnú objavovať prvé príznaky COVID-19, by mohla odbremeniť nemocnice po celom svete a pomôcť obmedziť ohniská nákazy v chudobnejších krajinách so slabým systémom zdravotnej starostlivosti. Podľa spoločnosti tabletka o polovicu znížila počet hospitalizácií a úmrtí u ľudí, ktorí boli nedávno infikovaní koronavírusom.