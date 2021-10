Smrť kamaráta ich hlboko zasiahla: Hviezdy zo seriálu Priatelia reagujú na smrť Gunthera († 59)

Vo veku 59 rokov zomrel americký herec James Michael Tyler, známy najmä ako Gunther z obľúbeného seriálu Priatelia (1994 - 2004).

„Tyler odišiel pokojne v nedeľu ráno vo svojom dome v Los Angeles,“ oznámil manažér v oficiálnom vyhlásení.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hercovi v roku 2018 diagnostikovali rakovinu prostaty v pokročilom štádiu a neskôr sa mu ochorenie rozšírilo aj do kostí. Podľa manažéra o chorobe statočne rozprával, pretože chcel pomôcť čo najviac ľuďom, a preto sa zapojil aj do informačnej kampane, ktorá v rámci prevencie vyzývala, aby „si každý, kto má prostatu, dal už v štyridsiatke spraviť krvný test“.

Gunther, ktorého Tyler stvárnil v 150 epizódach Priateľov, bol čašník a manažér kaviarne Central Perk, kam chodili hlavní hrdinovia série. I keď Tyler nemal v populárnom sitkome toľko priestoru ako šiesti hlavní predstavitelia, jeho Gunther sa stal medzi fanúšikmi populárny.

V máji sa prostredníctvom Zoomu ukázal aj v očakávanom špeciáli Priatelia: Zase spolu (2021). „Úprimne, to bolo najnezabudnuteľnejších 10 rokov môjho života,“ vyjadril sa v tom čase.

Zármutok nad jeho úmrtím už prostredníctvom Instagramu vyjadrili Jennifer Aniston, ktorá stvárňovala Rachel, či predstaviteľka Monicy Courteney Cox.

"Priatelia by bez teba neboli rovnakí. Ďakujem za smiech, ktorý si priniesol do šou a do našich životov. Budeš veľmi chýbať," napísala na Instagrame Jennifer Aniston. "James Michael Tyler, budeš nám chýbať. Ďakujeme, že si tu bol pre nás," reagovala Lisa Kudrow alias Phoebe. "Veľa sme sa spolu nasmiali, kamarát. Budeš chýbať, odpočívaj v pokoji, priateľ môj," vyznal sa seriálový Joey.

Tyler pokračoval v hraní i po tom, ako mu diagnostikovali rakovinu a podstupoval liečbu. V roku 2020 sa, napríklad, ukázal vo dvoch krátkych filmoch - The Gesture and the Word a Processing. V roku 2021 zas jeho nahrávku básne If You Knew od Stephena Kalinicha upravili do podoby krátkeho videa pre účely kampane Prostate Cancer Foundation.