Záhadný prípad zavraždenej Marty († 31): Jej smrť v penzióne vyvoláva množstvo otáznikov

Prípad plný nejasností. 31-ročná Marta Chmielecka odišla z toho sveta za naozaj záhadných okolností.

Podľa susedov našli zosnulú ženu v penzióne v Ketteringu v anglickom grófstve Northamptonshire, kde býval jej exmanžel Piotr Omka, informuje Daily Mail. Podľa dostupných informácií boli zosobášení, no odcudzili sa. Dvojica však mala údajne obnoviť svoj vzťah.

Vyšetrovanie vraždy sa začalo po tom, ako policajti objavili telo Marty na Wood Street. Polícia jej telo našla v izbe spolu s ťažko raneným mužom. „Piotra poznám štyri alebo päť rokov, navštevoval môj obchod,“ uviedol pre MailOnline obchodník z neďalekého supermarketu. Bol manželom Marty. Úplne normálny človek. Dom na Wood Street navštevovala často. Bol to penzión, Piotr tam mal izbu. Síce boli rozvedení, no začali sa opäť stretávať,“ opísal podrobnosti obchodník, ktorý pokračoval: „Cez víkend popíjali, Marta sa stále vracala do domu. Policajti ju potom našli mŕtvu v izbe.“ Trojnásobná vražda s hrozivým pozadím: Muž zabíjal vlastnú rodinu, dôvod vám nedá spávať

Polícia naďalej apeluje na každého, kto bol v piatok 15. októbra medzi 22:30 a 23:00 na Wood Street, aby sa prihlásil. „Vyšetrovanie pokračuje rýchlo. Hovorili sme s mnohými ľuďmi a zozbierali sme množstvo dôkazov, aby sme dali dokopy posledné pohyby Marty a okolnosti jej smrti,“ uviedol inšpektor Pete Long. „Špeciálne vyškolení policajti naďalej podporujú jej rodinu a chcem ich ubezpečiť, že na tomto prípade pracuje veľký tím detektívov a že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme spravodlivosti učinili zadosť.

Polícia už stihla obviniť podozrivého z vraždy. Je ním Pawel Chmielecki, ktorý sa postaví pred sudcov v Northamptone.