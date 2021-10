Žena dovolí manželovi sexovať s inými: Má to benefity, ktoré si nevie vynachváliť!

To, čo by príčetné ženy netolerovali, ona áno. Teraz hovorí, že milenky manžela pomohli posilniť ich vzťah.

Monica Huldt (37) z USA tvrdí, že otvorený vzťah medzi ňou a jej manželom Johnom posilnil ich manželstvo, píše mirror.co.uk.

Svojmu manželovi povolila sex s inými ženami aj preto, že sama nemá na súlož chuť. Teraz hovorí, že ich sexuálny život je lepší práve vďaka tomu. "Vždy som vedela, že môj manžel má záujem mať trojku, ale nikdy sme si nesadli a nehovorili o tom, že by sme to zrealizovali,“ vysvetľuje Monica, ktorá pochádza zo Švédska a vraj tam také veci nerobia a ani o nich nehovoria. „Bola som vychovaná ako katolíčka, takže sex bol doma tabu, dokonca som nemohla ani randiť s chlapcami ako tínedžerka," vysvetľuje.

"Svojmu manželovi dôverujem na 100 % a myslím si, že zahrnutie ďalších žien do nášho manželstva, urobilo náš sexuálny život úžasným. Celkovo je naše manželstvo oveľa pevnejšie," hovorí.

Dôvodom, prečo pristúpila k otvorenému manželstvu je aj ten, že Monica bojuje dlhodobo s nízkou chuťou na sex. Súvisí to aj s tým, že pracovala ako tanečnica v striptízovom klube. "Celý pracovný týždeň som bola medzi mužmi, na ktorých som sa pozerala a musela som byť stále milá, cítila som sa potom dosť mizerne. Naozaj mi to zhoršilo náladu a keď som sa vrátila domov, nechcela som mať sex, dokonca som nechcela, aby sa ma môj manžel dotkol. To zjavne nebolo dobré pre náš sexuálny život alebo vzťah. Prešli sme naozaj drsným obdobím kvôli môjmu slabému sexuálnemu apetítu a nedostatočnej intimite. Bolo to naozaj ťažké. "

Sex mali tak sotva raz za mesiac, preto Monica dovolila Johnovi, nech si "užije" inde. "Píše si s inými a rozpráva sa s nimi, nič však nie je tajomstvom. Vždy som o všetkom informovaná. Niekedy ideme všetci na večeru, ale on s nimi nikdy nechodí na rande sám," hovorí žena, ktorej neprekáža, že sa delí o svojho manžela, naopak, je to pre ňu sexi.