Solárium navštevovala pravidelne, dnes už by tam nevkročila: Všetko zmenila obyčajná peha na nohe

Túžba po krásnej snedej pokožke ju takmer vyšla poriadne draho.

Ako informuje denník Daily Mail, iba 25-ročná žena menom Paris Tippett zvykla soláriá navštevovať už od 18-tich rokov, no až po zrušení lockdownu tam začala chodiť dvakrát do týždňa na približne 12 až 14 minút. Paris totiž zistila, že okrem krásneho opáleného vzhľadu pokožky jej tieto procedúry pomáhali taktiež aj v období, kedy trpela sezónnou afektívnou poruchou. Tieto tzv. zimné depresie sa preto rozhodla potláčať aj takýmto nevšedným spôsobom.

Po štyroch mesiacoch pravidelného navštevovania solária však pri krémovaní nôh zbadala na svojej holeni malú pehu, ktorú tam predtým nemala. „Nemám na nohách veľa pieh. Mám pár materských znamienok na stehne, ale nič na holeni,“ vysvetlila mladá žena, ktorej sa táto peha nepozdávala až tak veľmi, že pre istotu zašla za všeobecným lekárom. Ten Paris podrobne prezrel, no keďže mala peha presné ohraničenie a nebola príliš tmavá, zdala sa mu neškodná. Mamu svrbelo v intímnych partiách: Lekári ju roky ignorovali, skutočná diagnóza ju zrazila na kolená

Lekár ju však predsa len odkázal na kožnú špecialistku, podľa ktorej vyzerala peha tiež relatívne dobre. „Ale povedala, že keďže je to nové a necítila som sa s tým dobre, je možné to odstrániť, ak by som chcela. Poznám svoje telo a dostala som jednoducho ten pocit a vedela som, že niečo nie je v poriadku,“ priznala Paris, ktorá si pehu nakoniec nechala odstrániť a následne podstúpila aj biopsiu.

Po dvoch týždňoch čakania v strachu lekári oznámili matke trojročnej dcérky zdrvujúcu správu – skutočne išlo o rakovinu, konkrétne o melanóm druhého stupňa. Mladá mamička podstúpila po čase aj druhú operáciu, aby sa zabezpečilo, že sa už rakovina ďalej nerozšíri. „Som taká vďačná, že som počúvala svoje telo a nechala som si ho odstrániť,“ uviedla Paris, ktorá sa po tejto skúsenosti zaprisahala, že do solária už nikdy v živote nevstúpi a všetkým odporúča, aby spravili to isté.