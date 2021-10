Bez vakcíny to nepôjde: Tunisko zavádza povinné očkovanie proti COVID-19

Tunisko zavádza pre obyvateľov i zahraničných návštevníkov povinnosť byť očkovaný proti COVID-19 pri vstupe do niektorých budov. Okrem iného bude očkovací preukaz potrebný pri vstupe do kaviarní, reštaurácií, hotelov a turistických zariadení, uvádza sa v prezidentskom dekréte.

Podľa nariadenia sa očkovacím preukazom musia preukázať pri vstupe do úradov zamestnanci i návštevníci. Ľudia bez očkovania nesmú ísť do práce. Očkovací preukaz bude potrebný aj pre cesty do zahraničia.

Úrady musia vydať preukaz každému, kto sa nechá zaočkovať. Zahraničným turistom bude vydaný po príchode po predložení potvrdenia o očkovaní.

Tunisko má zhruba 11,6 milióna obyvateľov. Očkovanie proti COVID-19 absolvovalo viac ako 4,2 milióna Tunisanov, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Tunisko minulý mesiac zhruba po roku úplne zrušilo zákaz nočného vychádzania, pretože výskyt choroby sa znížil, napísala agentúra Reuters.